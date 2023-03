Po množičnih protestih v Gruziji umaknili sporni zakon o tujih agentih #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gruzijska vladajoča stranka Gruzijske sanje je danes napovedala, da bo umaknila predlog zakona o tujih agentih. Ta po ocenah kritikov spominja na ruski zakon, ki ga Kremelj uporablja za utišanje opozicije in kritikov. Umik prihaja po množičnih protestih, pri čemer so opozicijske stranke sporočile, da jih bodo nadaljevale.

"Vidimo, da je predlog zakona naletel na odpor v družbi, zato smo se odločili, da ga brez zadržkov umaknemo," je sporočila stranka Gruzijske sanje. Ob tem je poudarila, da je bil zakon predstavljen "v slabi luči in na zavajajoč način", ter dodala, da bo po objavi umika zakona začela javna posvetovanja, da bi bolje pojasnila njegov namen.

Kljub umiku zakona bo opozicija nadaljevala protivladne proteste. "Dokler ne bo zagotovil, da je Gruzija trdno na prozahodni poti, se ti procesi ne bodo ustavili," je v skupni izjavi zapisala skupina opozicijskih strank, ki je za danes napovedala nov shod in zahtevala izpustitev več deset pridržanih protestnikov.

Umik se je zgodil po tem, ko je parlament v torek v prvem branju potrdil predlog zakona, po katerem bi se morale nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki se več kot 20-odstotno financirajo iz tujine, registrirati kot "tuji agenti". Še isti dan so sledili množični protesti, ki so potekali tudi v sredo.

Pri tem je bilo več spopadov s policijo. Protestniki so na policiste metali molotovke, policija pa je uporabila vodne topove in solzivec. Samo v torek je bilo pridržanih 77 protestnikov, poškodovanih pa je bilo 50 policistov.

