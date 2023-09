Po mestu lovijo 70 pobeglih krokodilov. "Ostanite v zaprtih prostorih."

Residents advised to stay indoors after 70 crocodiles escaped from a farm in Maoming, China, due to flooding caused by Typhoon Haikui. While the authorities have initiated efforts to recapture the reptiles, the operation is facing difficulties due to high water levels in the area pic.twitter.com/vjMrEPezCh — Lounge Digest (@loungedigest) September 12, 2023

Prejšnji teden je območje prizadel tajfun z obilnim deževjem, zaradi česar so mesto Maoming v provinci Guandong prizadele poplave. Med drugim je naraslo tudi jezero na komercialni farmi krokodilov, zaradi česar je uspelo pobegniti več kot 70 živalim, so poročali lokalni mediji.

Na posnetkih, ki jih je objavila kitajska televizija Beijing News, je videti ljudi, ki na čolnih preiskujejo poplavljena polja in iščejo krokodile. Na drugem posnetku pa je videti dvometrsko zver, kako leži na cesti, gobec pa ima ovit z rdečim trakom.

🚨Alert! Over 70 #crocodiles 🐊from a farm are on the loose in a village of Maoming, #Guangdong Province, after flooding. No injuries are reported. Residents are advised to stay indoors while the hunt is ongoing. #animals pic.twitter.com/c6jMUvOeYV — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 12, 2023

Prebivalce pozivajo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

"Krokodili so še vedno v vodi in več vladnih oddelkov jih poskuša ujeti," je poročal kitajski radio CNR. Trenutno še raziskujejo okoliščine pobega in ugotavljajo, natančno koliko krokodilov je pobegnilo.

Oblasti so še svetovale prebivalcem, naj se raje zadržujejo v zaprtih prostorih.

Krokodile vzrejajo na Kitajskem zaradi njihove kože in mesa, ki se ga uporablja tudi v tradicionalni medicini.