Po Evropi zaradi vremena številne nevšečnosti

Številne evropske države se soočajo z nevšečnostmi zaradi neurij ali hude vročine. V soboto in v noči na nedeljo sta močan dež in veter povzročala škodo na zahodu Švice in v nekaterih predelih severne Italije. V Grčiji se medtem sredi vročinskega vala borijo s številnimi gozdnimi požari.

O večji škodi zaradi neurij s točo poročajo iz italijanskih mest Milano, Torino, Bologna in Modena. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, neki 65-letnik naj bi po poročanju medijev v okolici Torina v petek tudi umrl. Združenje kmetov Coldiretti je sporočilo, da so v Italiji letos že 124-krat zabeležili močno točo. To pomeni 88 odstotkov več tovrstnih primerov kot v enakem obdobju lani.

V Švici potok s sabo odnesel več avtomobilov

V švicarskem kantonu Neuenburg je ponoči bregove med krajema Dombresson in Villiers prestopil potok in s seboj odnesel več avtomobilov. Več oseb je ostalo ujetih v svojih vozilih in so jih morali rešiti iz struge. Po navedbah policije so bili ranjeni štirje ljudje, od tega en huje. V kraju Dombresson so bile ulice v soboto zvečer več kot meter pod vodo, je povedal tiskovni predstavnik lokalne policije Pierre-Louis Rochaix.

Vier Verletzte, zerstörte Wohnungen und weggespülte Autos: Im Val-de-Ruz im Kanton #Neuenburg hat es in der Nacht heftig geregnet – 70 bis 100 Liter Wasser pro Quadratmeter in nur drei Stunden. Ein Bach trat über die Ufer und hinterliess grosse Schäden. #Unwetter pic.twitter.com/ENOSLnDopI — SRF News (@srfnews) June 22, 2019

V Italiji huda vročina, v Grčiji številni gozdni požari

Medtem se v južnih predelih Evrope soočajo z hudo vročino. Na jugu Italije naj bi se temperature v teh dneh povzpele do 40 stopinj Celzija. Vročina in odsotnost padavin že dalj časa tareta Grčijo, kjer se spopadajo s številnimi gozdnimi požari. Največji požar je izbruhnil na polotoku Lagonisi kakih 50 kilometrov južno od Aten. Pred ognjenimi zublji so morali evakuirati več prebivalcev, aretirali pa so 76-letnega moškega, ki naj bi požar povzročil nenamerno.

Sicer so se grški gasilci ta konec tedna borili z več kot 100 požari. V Grčiji temperature prav tako segajo do 40 stopinj Celzija, nekaj olajšanja pa se tam obeta od torka.

Julija lani je v hudem požaru nedaleč od Aten življenje izgubilo več kot 100 ljudi.