V sobotnem neurju zalilo tudi zapor na Dobu in knjižnico v Ljubljani

Močno neurje, ki je v soboto zajelo Slovenijo, je povzročilo precej težav. V kar 333 intervencijah so posredovali gasilci iz 361 prostovoljnih gasilskih društev in 19 poklicnih enot, poroča republiški center za obveščanje. Meteorne vode so zalivale prostore različnih objektov, med drugim zapora na Dobu, knjižnice v Ljubljani in zdravstvenega doma.

Meteorne vode so zalivale kletne, garažne in pritlične prostore stanovanjskih, trgovskih, gospodarskih in gostinskih objektov. Prav tako je voda zalivala cestišča in podhode, v Laškem so gasilci iz podhoda rešili zalito osebno vozilo.

Močan veter je podiral drevesa na cestišča in stanovanjske hiše. Zaradi udara strele je zagorelo v naravi v naselju Vrhpolje (Občina Vipava), prav tako je zaradi udara strele zagorel stanovanjski objekt v naselju Šmarca v Občini Kamnik in gospodarski objekt v naselju Čezsoča v Občini Bovec ter v Lenartu pri Gornjem Gradu. Strela je udarila tudi v stanovanjski objekt v Kamniku, do požara pa ni prišlo.

Zaradi močnih nalivov se je sprožilo tudi nekaj zemeljskih plazov in podorov kamenja, kar je povzročilo nemalo težav v prometu.

Gasilci so s protipoplavnimi vrečami preusmerili in zaščitili več objektov, odstranjevali podrta drevesa, očistili prepuste ter skopali več jarkov za odtok meteornih voda, so v poročilu še zapisali na republiškem centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.