Po dolgi bolezni umrl nekdanji pakistanski predsednik Mušaraf

Pakistanski vojaški vrh je v kratki izjavi "izrazil iskreno sožalje ob smrti generala Perveza Mušarafa", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mušarafa je za načelnika vojske leta 1998 izbral nekdanji premier Navaz Šarif. Mesece pozneje so se med njima pojavila nesoglasja in general je leta 1999 z nekrvavim vojaškim udarom strmoglavil vlado. Pakistanu je vladal od leta 1999 do leta 2008.

Obsojen veleizdaje

Kasneje je bil obsojen veleizdaje, od leta 2016 pa je živel v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih, da bi se izognil številnim sodnim procesom.

V več kot sedmih letih na položaju je poskrbel za gospodarsko rast in se izognil vsaj trem poskusom atentata, poroča AFP.

Leta 2019 ga je sodišče v Islamabadu spoznalo za krivega veleizdaje in obsodilo na smrt. Višje sodišče v Lahoreju je leta 2020 sodbo razveljavilo, saj je presodilo, da je bila ustanovitev posebnega sodišča, ki je obsodilo Mušarafa zaradi veleizdaje, neustavna in nezakonita.