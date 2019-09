Plenković kritičen do groženj z blokadami

"Ni potrebe po nadaljnjem pojasnjevanju. Nisem tak kot nekateri drugi, ki se vznemirijo, ko pridem na obisk v Bruselj, in potem to komentirajo. Ne vem, ali smo mi kdaj komentirali obisk slovenskega premierja," je odgovoril hrvaški premier Andrej Plenković na vprašanje, ali lahko pojasni svojo izjavo glede Slovenije.

"Slovenija vstopa Hrvaške v schengen ne more v nedogled blokirati"

"Povedal sem dovolj, vse so dobro razumeli. Imamo načine, kako rešujemo dvostranska vprašanja, sosedsko, trezno in razumno. Kakršnokoli poseganje po nekih blokadah, izkoriščanje tem, ki niso povezane z osrednjimi problemi, to ni dobro in na koncu kratko potegne tisti, ki to počne," je dodal.

Foto: Reuters Plenković je v petek na vprašanje hrvaških novinarjev, ali bi lahko Slovenija na dolgi rok blokirala vstop Hrvaške v schengen, dejal, da Slovenija ne more v nedogled blokirati. "Mi smo članica, imamo zadostne mehanizme, samo to bom rekel," je dejal.

Tudi danes je novinarjem zagotovil, da je za Hrvaško zelo pomembno, da do konca leta dobi pozitivno oceno Evropske komisije glede vstopa v schengen. Datuma sicer ne more navesti, je dodal. V petek je dodal, da je dobil "zelo jasna zagotovila" predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, da bo komisija Hrvaški dala zeleno luč za vstop v schengen do konca svojega mandata.

Potem ko bo Hrvaška dobila zeleno luč Evropske komisije, morajo njen vstop v schengensko območje še vedno potrditi vse države članice.