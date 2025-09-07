Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Nedelja,
7. 9. 2025,
9.56

Nedelja, 7. 9. 2025, 9.56

Pilot vzel psihedelične gobe, nato pa hotel zrušiti letalo

St. M.

Joseph David Emerson | Joseph Emerson je na sodišču v petek dejal, da po zaužitju gob ni mogel zaznavati resničnosti, a da to seveda ne pomeni, da je ravnal pravilno. "Zaradi te težke poti sem boljši oče, mož in član skupnosti," naj bi dejal. | Foto Guliverimage

Joseph Emerson je na sodišču v petek dejal, da po zaužitju gob ni mogel zaznavati resničnosti, a da to seveda ne pomeni, da je ravnal pravilno. "Zaradi te težke poti sem boljši oče, mož in član skupnosti," naj bi dejal.

Foto: Guliverimage

Pilot Joseph David Emerson naj bi poskušal strmoglaviti letalo, ki je letelo iz Everetta v Washingtonu v San Francisco v Kaliforniji. Emerson takrat v kabini letala Alaska Airlines ni bil službeno, potem pa je rekel pilotoma: "Nisem v redu". Nato je poskušal ugasniti motorje med letom, kažejo sodni dokumenti. Na zveznem sodišču je krivdo priznal.

Policiji je Emerson povedal, da je jemal psihedelične gobe in da se je boril z depresijo.

V skladu s sporazumom o priznanju krivde lahko tožilci predlagajo enoletno zaporno kazen, medtem ko naj bi si njegovi odvetniki prizadevali, da sploh ne bi šel za rešetke. 

Na državnem sodišču v Oregonu se je glede očitkov o ogrožanju prve stopnje izrekel kot "nolo contendere", kar pomeni, da se ne želi izreči o svoji krivdi oziroma je niti ne prizna niti ne zanika. Na zveznem sodišču se je nato izrekel za krivega, poroča CBS News.

Mila kazen v Oregonu

Na državnem sodišču je bil obsojen na 50 dni zapora, ki ga je že odslužil, pet let pogojne kazni, 664 ur družbenokoristnega dela – osem ur za vsako osebo, ki jo je ogrozil – in 60.659 dolarjev (51.200 evrov) odškodnine.

"Kar je Joseph Emerson storil, je bilo nepremišljeno, sebično in kriminalno," je dejal namestnik okrožnega tožilca okrožja Multnomah v Oregonu Eric Pickard. "Zavedati se moramo, kako blizu je bil uničenju življenj ne le 84 ljudi na letu 2059, ampak tudi vseh njihovih družinskih članov in prijateljev."

Emerson je na sodišču v petek dejal, da po zaužitju gob ni mogel zaznavati resničnosti, a da to seveda ne pomeni, da je ravnal pravilno. "Zaradi te težke poti sem boljši oče, mož in član skupnosti," naj bi dejal. "Danes sem lahko oče, česar nisem bil sposoben, ko sem se moral med spopadanjem z življenjem zanašati na alkohol."

Incident se je zgodil na letalu, ki je bilo oktobra 2023 na poti iz Everetta v Washingtonu v San Francisco v Kaliforniji, z 80 potniki na krovu. Letalo je bilo preusmerjeno v Portland v Oregonu. Pilot letala je moral uporabiti fizično moč, da je Emersona umiril, med spuščanjem letala pa naj bi tudi poskušal doseči ročaj za zasilni izhod, piše v dokumentih.

Emerson lahko polovico ur oddela v korist skupnosti Clear Skies Ahead, neprofitni organizaciji za zdravje pilotov, ki jo je z ženo ustanovil po aretaciji. Prav tako ga bodo testirali glede uporabe drog in alkohola, vzdržati se mora uporabe zdravil brez recepta, prav tako pa se mora držati vsaj 7,6 metra stran od delujočih reaktivnih letal, če za to nima dovoljenja nadzornika za pogojni odpust. 

Razglasitev sodbe na zveznem sodišču je predvidena za 17. november.

