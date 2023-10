Papež odprl škofovsko sinodo, govorili bodo tudi o homoseksualnosti v Cerkvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je danes v Vatikanu odprl škofovsko sinodo o prihodnosti katoliške cerkve, na kateri bodo govorili o izzivih, s katerimi se sooča Cerkev. Na srečanju bodo v prihodnjih štirih tednih obravnavali tudi nekatere občutljive teme, kot sta homoseksualnost v Cerkvi in položaj žensk.

Papež je ob odprtju nagovoril zbrane kardinale, škofe in druge udeležence sinodalne skupščine, na kateri bodo prvič poleg moških klerikov polnopravno sodelovali tudi redovnice in laiki.

Kot je dejal Frančišek v današnji pridigi med mašo na Trgu svetega Petra, ne gre za politično srečanje ali polariziran parlament, ampak za srečanje v Duhu, skupaj z Jezusom, medtem ko se soočamo s težavami in izzivi, ki so pred nami. Udeležence je v tej luči pozval, naj politična preračunavanja in ideološke boje pustijo ob strani.

Kot je poudaril papež, bi morala Cerkev vabiti z odprtimi vrati. "V kompleksni dobi, kot je sedanja, se porajajo novi kulturni in pastoralni izzivi, ki zahtevajo prijazen in prijateljski notranji odnos, da bi se bili sposobni soočiti z njimi brez strahu," je še povedal.

Frančišek je ob tem tudi neposredno nagovoril marginalizirane skupnosti, ki jim je sporočil, da je Cerkev odprta za vse, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Pri maši z novimi kardinali in kardinalskim zborom na osrednjem vatikanskem trgu je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa navzočih približno 25 tisoč ljudi.

Prvič bodo imele glasovalno pravico tudi ženske

V Vatikanu se bo prihodnje štiri tedne mudilo 464 udeležencev sinode, med njimi 365 članov z volilno pravico, ki bodo razpravljali o različnih temah in izzivih Cerkve.

Tokratno 16. zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov bo prvo, na katerem bodo imele glasovalno pravico tudi ženske. Udeležilo se ga bo 54 žensk, redovnic in laikinj.

Frančišek si že dlje časa prizadeva za bolj odprto Cerkev. Pred dvema letoma je povabil 1,3 milijarde katolikov, naj posredujejo svoje mnenje glede najrazličnejših tem, med drugim glede ločitve, celibata in vloge pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v Cerkvi.