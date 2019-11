Papež na srečanju z žrtvami iz Fukušime: To je bila trojna katastrofa

82-letni papež Frančišek, ki je na štiridnevni obisk v deželo vzhajajočega sonca prispel v soboto, je prisluhnil pričevanju treh preživelih. Eden od njih je bil dijak Matsuki Kamošita, ki je moral zapustiti svoj dom v mestu Iwaki, južno od jedrske elektrarne v Fukušimi, ki jo je močno poškodoval cunami. Po potresu in cunamiju, ki sta zahtevala okoli 18.500 življenj, se je v elektrarni začela taliti sredice v treh od štirih reaktorjev.

Številni se zaradi sevanja niso mogli vrniti na svoje domove

Kamošita se je skupaj z mamo in bratom selil iz kraja v kraj, njegov oče pa je moral ostati v Fukušimi, kjer je bil učitelj. "Tam, kamor smo se preselili, sem bil žrtev nadlegovanja, vsak dan je bil tako boleč in želel sem si umreti," je na srečanju s papežem povedal 17-letnik. Njegov oče je medtem fizično in psihično zbolel ter moral nehati delati.

Frančišek je v japonski prestolnici daroval mašo, na kateri se je zbralo okoli 50 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Na tisoče ljudi, kot so Kamošita in člani njegove družine, se zaradi sevanja ne more vrniti na svoje domove, vendar so se bili številni prisiljeni vrniti na onesnažena območja blizu elektrarne, je povedal mladi Japonec."V prizadevanjih za obnovo in ponovno izgradnjo po trojni katastrofi se morajo skleniti številne roke in združiti številna srca v eno," je dejal papež. Tako bodo žrtve katastrofe po njegovih besedah dobile podporo in vedele, da niso pozabljene.

Abeju sporočil, da je treba preprečiti ponovitev jedrske katastrofe

Frančišek, ki je v nedeljo med obiskom Nagasakija in Hirošime pozval k svetu brez jedrskega orožja, je izpostavil tudi znanstvene in zdravstvene pomisleke glede jedrske katastrofe ter opozoril na "ogromen izziv obnove tkiva družbe". Papež je danes obiskal tudi cesarsko palačo v Tokiu, kjer se je srečal s cesarjem Naruhitom, ki je prestol zasedel maja. Cesar se je Frančišku zahvalil, ker je obiskal Nagasaki in Hirošimo ter se srečal z žrtvami potresa in cunamija leta 2011.

Papež se je srečal tudi z japonskim premierjem Šinzom Abejem. Foto: Reuters

Frančišek je nato na bejzbolskem stadionu v japonski prestolnici daroval mašo, na kateri se je zbralo okoli 50 tisoč ljudi. Nazadnje se je srečal še z japonskim premierjem Šinzom Abejem. Papež je sogovorniku povedal, da je treba narediti vse, da se prepreči ponovitev uničenja, kakršno sta doživela Hirošima in Nagasaki.

Abe mu je odgovoril, da trdno verjame v svet brez jedrskega orožja, in obljubil, da si bo neumorno prizadeval za to. Zagotovil je tudi svojo neomajno zavezanost dialogu med jedrskimi silami in državami brez jedrskega orožja.