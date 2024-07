Papež na obisku v Trstu, slišati bo tudi slovenščino

Maše ob obisku papeža Frančiška se bodo na povabilo tržaške škofije udeležili predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter koprski škof Jurij Bizjak. Navada namreč je, da se, ko papež obišče neko državo, k udeležbi na katerem od dogodkov povabi tudi sosednje škofovske konference.

Slovenskih vernikov na maši ne bo

Na maši pa ne bo drugih vernikov iz Slovenije, saj so dovolilnice delile samo župnije v Italiji. Pri bogoslužju s papežem bo sicer navzoča tudi slovenščina, saj bodo v slovenskem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošenj.

Sveti oče se bo kongresnem centru srečal s predstavniki italijanskih civilnih in cerkvenih oblasti, pa tudi z delegati socialnega tedna, med katerimi bodo tržaški Slovenci, ki bodo prav tako prisotni na maši in v pevskem zboru. Sledilo bo srečanje s predstavniki vseh veroizpovedi v Trstu ter delegacijo tržaške univerze, ki praznuje 100. obletnico, ter invalidi in skupino beguncev.

Mašo z začetkom ob 10.30 bo papež daroval na osrednjem tržaškem trgu, z več tisoč zbranimi pa bo zmolil tudi molitev angelovega čaščenja. Povratek papeža v Vatikan s helikopterjem je predviden ob 12.30.

Slovenijo do zdaj obiskal le en papež

Nazadnje se je 87-letni papež Frančišek v neposredni bližini Slovenije mudil leta 2014, ko je ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne daroval mašo v kraju Sredipolje v gorški pokrajini. Slovenije še ni obiskal. Obiskal jo je le Janez Pavel II., in sicer maja 1996 in septembra 1999, ko je slovenskega škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.