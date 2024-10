Papež Frančišek je danes objavil novo encikliko, četrto v svojem pontifikatu. V delu Dilexit nos (Ljubil nas je) obravnava teološke premisleke o ljubezni srca Jezusa Kristusa in vabi k prenovi pobožnosti do njega.

Okrožnica na 77 straneh, izvirno napisana v latinščini, je bila objavljena ob robu generalnega zasedanja škofovske sinode v Vatikanu, ki se bo zaključila v nedeljo in se je udeležuje več kot 360 ljudi, med njimi okoli 270 škofov.

Kristusova ljubezen je vir upanja za svet

V njej papež po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudarja, da je Kristusova ljubezen kljub vsem dvomom in težavam vir upanja za svet. "On je zmožen tej zemlji dati srce in na novo zaživeti ljubezen tam, kjer mislimo, da je sposobnost ljubiti za vedno mrtva," pojasnjuje.

Ob tem še omenja, da ob srečanju s Kristusovo ljubeznijo "postanemo sposobni tkati bratske vezi, prepoznati dostojanstvo vsakega človeka in skupaj poskrbeti za naš skupni dom". Ocenjuje tudi, da v svetu mehaniziranega razmišljanja lahko resničnost bolje spoznamo, če jo dojamemo s srcem, poroča vatikanski spletni portal Vaticannews.

To je že četrta enciklika papeža Frančiška

Za 87-letnega Frančiška je to četrta enciklika v več kot 11 letih njegovega pontifikata. Kmalu po izvolitvi leta 2013 je izdal okrožnico Lumen fidei (Luč vere), ki jo je pripravljal že njegov predhodnik Benedikt XVI. Leta 2015 je sledila odmevna enciklika o okolju Laudato si (Hvaljen moj Gospod), leta 2020 pa Fratelli tutti (Vsi smo bratje), v kateri je pozval k miru in solidarnosti med vsemi narodi in verstvi.

Enciklika ali okrožnica je papeški dokument pastoralne narave, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja. Namenjena je lahko škofom in duhovnikom določene regije, vsem vernikom ali celotnemu človeštvu. Naslovi okrožnic so vzeti iz prvih nekaj besed uradnega besedila, ki je navadno v latinščini.