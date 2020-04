Papež Frančišek pozval k upanju

Papež je v pridigi povezal strahove in obup sedanjih časov s tistimi, ki so jih čutili sledilci Jezusa po njegovem križanju.

V vatikanski cerkvi, ki lahko sprejme več deset tisoč ljudi, je bilo le nekaj visokih cerkvenih predstavnikov in vernikov na velikonočni vigiliji na veliko soboto, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Papež je v pridigi povezal strahove in obup sedanjih časov s tistimi, ki so jih čutili sledilci Jezusa po njegovem križanju. "Kot mi so imeli v očeh dramo trpljenja, nepričakovano tragedijo, ki se je zgodila kar naenkrat," je dejal. "Tako kot za nas, je tudi zanje bila to najtemačnejša ura".

"Ne bojte se, to je oznanilo upanja"

Papež je vernike opogumljal z besedami, da so to noč pridobili temeljno pravico, ki jim ne bo odvzeta, pravico do upanja. "Ne bojte se, ne plašite se, to je oznanilo upanja," je izpostavil. Ob tem je poudaril, da morajo kristjani oznanilo upanja ponesti vsem, ker vsi potrebujejo opogumljenja ter biti glasniki življenja v času smrti.

"Ponesimo pesem življenja! Utišajmo krike smrti, dovolj je vojn! Naj se ustavi proizvodnja orožja in trgovina z njim, ker potrebujemo kruha in ne pušk. Naj se prenehajo splavi, ki ubijajo nedolžno življenje. Naj se odpro srca tistih, ki imajo, da napolnijo prazne roke tistih, ki so brez najpotrebnejšega," je po pisanju STA dejal papež v pridigi, navaja Radio Vatikan na spletni strani novic iz Vatikana.



