Papež Frančišek ima bronhitis

Papež Frančišek bo zaradi bronhitisa v prihodnjih dveh dneh vse avdience imel v svoji rezidenci v Vatikanu, so danes sporočili s Svetega sedeža. To so sporočili, potem ko je v sredo zaradi hudega prehlada na tedenski splošni avdienci branje nagovora prepustil svojemu pomočniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.