Panika v Zagrebu: Zaradi konstrukcijskih težav na mostu zaprli avtocesto

Hrvaška policija je zaradi nujnih del na mostu čez Savo zaprla del avtoceste A2 okoli Zagreba, in sicer od razcepa Jankomir do razcepa Zaprešić v smeri Macelje, poroča Jutarnji list.

Na mostu so danes med rednim obhodom zaposleni hrvaškega Darsa našli konstrukcijske težave, ki so povzročile, da je del mosta potonil. "Nismo hoteli, da se ponovi Genova," je za Jutarnji na tragedijo v Italiji, kjer je leta 2018 nenadna zrušitev avtocestnega mostu odnesla 43 življenj, spomnil sogovornik iz hrvaškega AMZS. Kot je še dejal za Jutarnji, bodo most za uporabo usposobili še danes, kdaj pa bodo popolnoma odpravili težave, pa še ni jasno.