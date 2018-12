Otroke bodo učili, da nimajo menstruacije samo ženske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S priporočili se želijo boriti proti stigmam glede menstruacije, pravijo v mestnem svetu. V poročilu, iz katerega izhajajo priporočila šolam, so med drugim zapisali: "Transspolni fantje in moški ter nebinarne osebe lahko imajo menstruacijo." Ob tem so poudarili še: "Menstruacija mora biti vključujoča za vse spole."

Transspolnim učencem bodo zagotovili dodatno zdravstveno pomoč

Koše za menstrualne izdelke bodo zato zagotovili na vseh straniščih za otroke. Poročilo poziva tudi, da se transspolnim učencem zagotovi dodatna pomoč šolske medicinske sestre, če jo bodo potrebovali.

Poročilo priporoča, da sta jezik in poučevanje o menstruaciji vključujoča za vse spole, kulture, veroizpovedi in spolne usmerjenosti. Kot dober primer izražanja poročilo navaja naslednjo besedno zvezo: Dekleta, ženske in drugi, ki imajo menstruacijo.

"Za vse spole je pomembno, da se učijo o menstruaciji"

"Upamo, da bomo s spodbujanjem učinkovite izobrazbe o menstruaciji in puberteti zmanjšali stigme in zagotovili, da nobenega otroka ali mlade osebe ne bo sram vprašati za izdelke v povezavi z menstruacijo v šoli ali zunaj nje, če jih bodo potrebovali," pravijo v mestnem svetu in dodajajo:

"Verjamemo, da je za vse spole pomembno, da se skupaj učijo in pogovarjajo o menstruaciji ... Naš pristop prepoznava dejstvo, da so nekateri ljudje, ki imajo menstruacijo, transspolni ali nebinarni."