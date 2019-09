Orkan Dorian: evakuirali bodo celoto obalo Južne Karoline #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi orkana Dorian bodo evakuirali celotno obalo Južne Karoline. Orkan je včeraj dosegel otočje Bahamov, vetrovi pa so presegli 300 kilometrov na uro. Gre za najmočnejši hurikan v letošnjem letu na celotnem svetu. Močan veter je dvignil gladino morja za več kot pet metrov in ustvarja velike ter nevarne valove po celotni obali.

Po zadnjih podatkih vremenoslovcev bo orkan Dorian pozno večer oziroma v torek zjutraj dosegel obalo Floride, kjer so že razglasili izredne razmere, in se nato usmeril na sever ob obali Georgie ter obeh Karolin. Veter, ki je včeraj dosegel tudi več kot 200 kilometrov na uro naj bi malenkost uplahnil, še vedno pa Dorian ostaja hurikan pete stopnje.

"Dorian v prihodnjih nekaj dneh ne bo izgubil moči," je za CNN dejal eden od vremenoslovcev.

Orkan je na otokih Bahamov poškodoval številne domove. Več ulic je povsem pod vodo. Bahamski premier Huber Minnis je v nedeljo zvečer na novinarski konferenci dejal, da se soočajo z orkanom, kot ga v zgodivni še niso videli. Več kot 400 tisoč ljudi so pozvali, naj se umaknejo na varno.

Visoki valovi, čolni ujeti v krošnjah dreves

Foto: Reuters Ameriški Nacionalni center za orkane je Doriana označil za "katastrofalnega". V videoposnetkih, ki jih je na spletu objavil bahamski časnik Tribune 242, je videti orjaške valove, ki so segali čez strehe lesenih hiš, prevrnjene čolne, ki so ujeti v krošnjah dreves in druge naplavine, AFP povzema STA.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster je odredil obvezno evakuacijo celotne obale te ameriške zvezne države, ki naj bi jo Dorian dosegel v sredo. To je najmočnejši in največji orkan v moderni zgodovini, zagotovo najmočnejši, kot smo ga kdaj videli, je opozoril McMaster.

"Pričakujemo obsežne poplave"

Večina vremenskih modelov kaže, da naj bi rahlo oslabel, se obrnil proti severu in se v prihodnjih dneh pomikal ob ameriški obali in grozil zveznim državam Georgia ter Južna in Severna Karolina.

Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil zvezno pomoč pri odpravljanju posledic divjanja narave. Foto: Reuters

Guverner Floride Ron DeSantis je v nedeljo razglasil izredne razmere in milijone prebivalcev opozoril, naj se pripravijo na "izredni dogodek". "Pričakujemo obsežne poplave. Vse prebivalce Floride pozivamo, naj si naredijo sedemdnevno zalogo hrane, zdravil in vode," je dodal.