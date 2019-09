Dorian s silovitostjo orkana pete stopnje dosegel Bahame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Orkan Dorian, ki se je okrepil v orkan najvišje, pete stopnje, je z vetrovi, ki dosegajo do 295 kilometrov na uro, v sunkih pa celo več, pozno popoldne po srednjeevropskem času dosegel Bahame. Gre za najhujši orkan, ki je kdaj koli zajel to turistično priljubljeno otočje. Nadaljnja pot orkana v smeri ZDA medtem še vedno ni povsem jasna.

Da gre za veliko vremensko pošast, ki bi lahko na otočju povzročila katastrofalne posledice, je prebivalcem na novinarski konferenci povedal tudi bahamski premier Huber Minnis.

Orkan, ki ga v zgodovini še niso doživeli

"To je verjetno najbolj žalosten in najhujši dan v mojem življenju. Soočamo se z orkanom, ki ga v zgodovini še nismo doživeli," je dejal na trenutke zelo čustveni Minnis.

Oblasti so okoli 400.000 prebivalcev pozvale, naj se zatečejo na varno oz. umaknejo na višje ležeče kraje. Na nekaterih območjih naj bi padlo več kot 600 litrov dežja na kvadratni meter, viharna plima pa bi lahko dosegla celo sedem metrov.

Tako so se prebivalci otočja pripravljali na prihod orkana. Foto: Reuters

Orkan je tudi zelo razsežen, saj najhujši vetrovi pihajo v polmeru 75 kilometrov od očesa orkana, katastrofalne posledice pa tropski vihar lahko povzroči še v precej širšem premeru.

Orkan Dorian Foto: Reuters

Prve informacije z bahamskega otočja govorijo o katastrofalnih razmerah, težava pa je, da se bo orkan nad območjem zadržal kar nekaj časa, kar pomeni, da bi lahko škoda res dosegla velike razsežnosti.

Glede nadaljnje poti orkana je še vedno nekaj nejasnosti. Trenutno se premika s hitrostjo 11 kilometrov na uro proti zahodu in ameriški meteorologi pričakujejo, da bo rahlo oslabljen, a še vedno zelo močan, v noči na torek oplazil vzhodno obalo Floride, kjer so že razglasili izredne razmere, in se nato usmeril na sever ob obali Georgie ter obeh Karolin.

Trump zagotovil pomoč

V luči negotovosti glede Dorianove natančne poti in izjemne moči orkana, ki velja za enega hujših atlantskih viharjev, ki ogroža naseljena območja, se vrstijo številna opozorila.

Ameriški predsednik se je udeležil konference, ki jo je ob dogodku sklicala Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah. Foto: Reuters

Tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki se zaradi vremenskega dogajanja danes ni udeležil slovesnosti ob 80-letnici začetka druge svetovne vojne na Poljskem, je po pogovoru s pristojnimi službami posvaril pred potencialnimi katastrofalnimi posledicami in poudaril, da gre za eno najhujših neviht v zgodovini, katere učinki se bodo še nekaj dni čutili ob vzhodni obali ZDA. Zagotovil je tudi zvezno pomoč pri odpravljanju posledic divjanja narave.