Orkan Dorian: ponekod na Floridi zmanjkalo goriva, turisti zapuščajo Bahame

Po poročanju BBC se proti mednarodnemu letališču na Bahamih pomikajo gruče turistov, ki želijo otočje zapustiti, še preden ga bo dosegel orkan Dorian. Na prihod nevihte se pripravljajo tudi v ameriški zvezni državi Florida, kjer so zaradi orkana že sredi tedna razglasili izredne razmere, domačini pa že več dni doma kopičijo zaloge vode, hrane in zdravil.

Florida: ponekod zmanjkalo goriva, trgovcem pošle zaloge ustekleničene vode

Kakšno nevarnost Dorian predstavlja za Florido, za zdaj ni jasno. Strokovnjaki si namreč niso enotni, kakšno pot bo ubral orkan, ko bo dosegel obalo, vendar pa opozarjajo, da bi nevihta lahko prizadela več milijonov ljudi, med drugim tudi obiskovalce turističnih atrakcij, kot sta Disney World v Orlandu in letovišče Mar-a-Lago, ki je v lasti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na letališču v Orlandu so za ponedeljek napovedali začasne prekinitve letov, sicer pa turistična središča ostajajo odprta.

Na nekaterih bencinskih servisih na Floridi je že zmanjkalo goriva, nekateri trgovci pa se soočajo s pomanjkanjem ustekleničene vode. Foto: Reuters

Na Floridi so za pomoč prebivalcem sicer aktivirali okoli 2.500 pripadnikov ameriške nacionalne garde, pripravljenih pa je še 1.500 pripadnikov. Na nekaterih bencinskih servisih je že zmanjkalo goriva, nekateri trgovci pa se soočajo s pomanjkanjem ustekleničene vode. V Miamiju so z ulic preventivno odstranili vse električne skuterje, ki jih oddajajo turistom, saj bi jih močni vetrovi lahko odnesli.

Na Bahamih odredili evakuacije, turisti množično zapuščajo otočje

Oblasti za zdaj sicer še niso odredile takojšnjih množičnih evakuacij, vendar pa je Trump poudaril, da bi lahko to odločitev sprejeli v nedeljo. Ljudi so že pozvali, naj v primeru evakuacij s seboj vzamejo hišne ljubljenčke ali pa jih oddajo v varstvo v za to namenjenih hotelih.

Na Bahamih so medtem že odredili evakuacijo nekaterih prebivalcev na območju otoka Grand Bahama in otočja Abaco, ki ležita v severnem arhipelagu. Ljudi so pozvali, naj bodo previdni in naj se zaradi možnih visokih valov ter dviga morske gladine ne zadržujejo v obalnih predelih. Ker je na otočju še vedno veliko turistov, so povečali komercialne letalske polete.