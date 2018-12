Orban se z novim letom seli v kraljevo palačo

"Vedno je bil cilj, da se konča za demokracijo nesprejemljiva situacija, da izvršna in zakonodajna veja oblasti nista prostorsko ločeni," je za televizijo ATV povedal vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas. Premierjev kabinet ima namreč trenutno prostore v zgradbi madžarskega parlamenta.

Kritiki medtem govorijo o povzpetništvu avtokratskega predsednika vlade. "Budimski grad postaja simbol odvečnega državniškega bahanja," je povedal eden od opozicijskih poslancev. Nasprotniki vlade so za 7. januar pozvali k "otvoritveni zabavi" pred rezidenco.

Grad s številnimi palačami je v srednjem veku služil kot rezidenca ogrskih kraljev, in sicer do leta 1541, ko so ga zavzeli Turki. Tam je bival tudi Miklos Horthy, ki je med letoma 1920 in 1944 vladal Madžarski in je bil zaveznik nacistične Nemčije.

Premierjevi kritiki tudi v tej selitvi vidijo njegove poskuse, da bi oživil simbole iz Horthyjevega obdobja.