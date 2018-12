Orban o protestih: "Takšen histeričen izpad smo doživeli že večkrat"

Madžarski premier Viktor Orban je v rednem pogovoru za madžarski državni radio povedal, da ga protesti niso presenetili. Povod za več kot teden dni trajajoče proteste je sprejem nove zakonodaje, ki med drugim število dovoljenih nadur povečuje z 250 na 400 ur letno, obdobje njihovega izplačila pa podaljšuje z enega leta na tri.

Orban: "Kdor želi zaslužiti več, mora imeti priložnost, da dela več"

Orban je izpostavil, da je odločitev za nadure prostovoljna. "Kdor želi zaslužiti več, mora imeti priložnost, da dela več," je poudaril madžarski premier. Sindikati in opozicija novo zakonodajo označujejo za suženjsko in opozarjajo, da vlada na tak način prikrito uvaja šestdnevni delovni teden. Novi množični protesti so v Budimpešti napovedani tudi za danes.

Madžarski parlament je omenjeno zakonodajo sprejel 12. decembra. Takrat so se tudi začeli protivladni protesti, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi in so se ponekod sprevrgli tudi v spopade med policijo in protestniki. Kljub protestom in grožnji s splošno stavko je madžarski predsednik Janos Ader zakonodajo v četrtek podpisal, tako da bo začela veljati prvega januarja prihodnje leto.