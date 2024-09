Opolnoči nove cene goriva

Opolnoči se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest cena 95-oktanskega bencina znižala za 1,8 centa na 1,457 evra za liter, cena dizelskega goriva pa za 3,4 centa na 1,485 evra za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,3 centa za liter. Nove cene derivatov bodo veljale do vključno 7. oktobra.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva za okolje, podnebje in energijo liter 95-oktanskega bencina stal okoli 1,494 evra, liter dizelskega goriva okoli 1,523 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,189 evra, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.