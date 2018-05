Operacija Melanie Trump: verjetno je šlo za benigni tumor

Komunikacijska direktorica prve dame ZDA Stephanie Grisham je v ponedeljek popoldne sporočila, da je 48-letna Melania Trump zjutraj prestala operacijo na ledvici in da bo še nekaj dni ostala v vojaški bolnišnici Walter Reed pri Washingtonu, kjer so opravili poseg.

Tiskovno sporočilo Bele hiše pravi, da je prva dama ZDA prestala uspešen postopek "embolizacije zaradi benignega stanja na ledvici" in da ni bilo zapletov.

V krvno žilo se vstavi cevka

Klinika Mayo postopek embolizacije opisuje kot postopek, pri katerem se v krvno žilo vstavi cevka, skozi katero vbrizgajo sredstvo za zaustavitev dotoka krvi. Lahko se uporablja tudi za zaustavitev krvavitve.

Medij Politico citira zdravnika univerzitetne bolnišnice Georgetown Keitha Kowalczyka, ki sklepa, da je šlo za odstranitev benignega tumorja angiolimfoma, ki se pojavlja pri ženska srednjih let in lahko povzroči krvavitve, če preveč naraste.

Foto: Reuters

To vrsto tumorja ponavadi odkrijejo mimogrede, pri pregledu česa drugega, v določenih primerih pa pacientke čutijo bolečine in gredo na pregled.

Po posegu pacientke odpustijo še isti ali pa naslednji dan, vendar pa, kot kaže, v primeru prve dame ZDA ne želijo tvegati in so jo za vsak primer zadržali na opazovanju.

V bolnišnici naj bi ostala do konca tedna, Grishamova pa dodaja, da se Trumpova veseli popolnega okrevanja, da bo lahko nadaljevala svoje delo za otroke vsepovsod.

Da so jo zadržali dlje, ni običajno

Po mnenju vodilnih strokovnjakov na tem področju, je to ambulantni poseg, za katerega prideš v bolnišnico, se uležeš, poseg opravijo, nato nekaj časa še poležiš, da preprečiš krvavitve in odideš domov. Da bo Melania v bolnišnici ostala do konca tedna, je za večino tipičnih primerov neobičajno, je zapisal The New York Times.

Podpredsednik: Poseg je bil že načrtovan dlje časa

Podpredsednik ZDA Mike Pence je pred svojim govorom ob 70. obletnici izraelske državnosti dejal, da je bil poseg načrtovan že dlje časa in da ni šlo za nič nujnega. Razložil je, da je bil poseg uspešen, in z veseljem poročal, da se stanje prve dame izboljšuje.

Melanio Trump je označil za izjemno žensko in menil, da so ZDA blagoslovljene, da jo imajo za svojo prvo damo. Zdaj jo imajo v srcih in zanjo molijo.

Foto: Reuters

Trump je po posegu s helikopterjem odletel v bolnišnico

Želje za hitro okrevanje ji je prenesel tudi vodja senatnih demokratov Charles Schumer iz New Yorka, predsednik ZDA Donald Trump pa je bil med posegom v Beli hiši. Z ženo je govoril pred posegom, po posegu pa še z zdravnikom.

V ponedeljek zvečer jo je obiskal in se po dobri uri kmalu vrnil v Belo hišo.

Zadnji tvit, ki ga je objavil v ponedeljek, je govoril o tem, da se odpravlja pogledat ženo v bolnišnico Walter Reed. "Na poti do zdravstvenega centra Walter Reed, da vidim našo veliko prvo damo Melanio. Uspešen postopek, je dobre volje. Hvala vsem za dobre želje," je tvitnil Trump.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Melanio Trump so v javnosti nazadnje opazili preteklo sredo, ko sta s Trumpom sprejela zakonce ameriških vojakov in matere vojakov pred praznikom mater. Na materinski dan v nedeljo je ni bilo na spregled, Trump pa je v Virginiji igral golf brez nje.