OPCW potrdil prisotnost novičoka v organizmu Navalnega

Sporočili so, da so v vzorcih krvi in urina Navalnega našli "inhibitorje holinesteraz", podobne tistim v novičoku, ki je prepovedan. Navalni, oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina in borec proti korupciji, je nenadno zbolel na notranjem letu v Sibiriji 20. avgusta. Dva dni kasneje so ga v komi prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite, od koder so ga nato odpustili 22. septembra. Za zastrupitev krivi Putina, Kremelj pa zanika vsakršno vpletenost, piše STA.

Rusiji grozijo sankcije

Nemška vlada trdi, da je bil Navalni zastrupljen z živčnim strupom novičok, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. To so ob nemških potrdili tudi švedski in francoski laboratoriji, sedaj pa tudi OPCW.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je v soboto dejal, da Evropska unija ne bo imela druge možnosti, kot da uvede sankcije proti Rusiji, če bo potrjeno, da je bil Navalni zastrupljen s prepovedanim živčnim strupom novičok. "Če bodo rezultati nemških, švedskih in francoskih laboratorijev potrjeni, bo sledil jasen odgovor EU. Sankcijam se ne bo mogoče izogniti," je dejal.

Poudaril je, da kršenje mednarodne konvencije o prepovedi kemičnega orožja ne more ostati brez odgovora. Voditelji EU naj bi o primeru Navalnega razpravljali na vrhu 15. in 16. oktobra, še navaja STA.