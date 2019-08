OECD: Ključna vprašanja glede digitalnega davka še vedno odprta

Ideja je, da podjetja obdavčimo v državah, kjer niso fizično prisotna. Ciljamo tudi na to, da večji del globalnega dobička razdelijo v državah, kjer poslujejo in imajo stranke," je dejal Saint-Amans.

Voditelji držav G7 so se na nedavnem srečanju zavezali k osvežitvi mednarodnih davčnih pravil, predvsem digitalnega davka na prihodke velikih tehnoloških podjetij, ki poslujejo po celem svetu. Vodja pogajalske skupine Pascal Saint-Amans iz OECD je danes sporočil, da so že dosegli napredek, a odgovora na ključna vprašanja še niso našli.

Saint-Amans je pojasnil, da večstranski proces že teče. "Pred srečanjem finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank G20, ki bo 17. oktobra v Washingtonu, bomo objavili prvi predlog," je dejal.

"Ideja je, da podjetja obdavčimo v državah, kjer niso fizično prisotna. Ciljamo tudi na to, da večji del globalnega dobička razdelijo v državah, kjer poslujejo in imajo stranke," je še strnil vodja pogajalske skupine.

Podjetja naj bi razliko zaradi različnih obdavčitev plačala tam, kjer imajo sedež

Pri minimalnem davku na dobiček je po besedah Saint-Amansa ideja ta, da bi podjetja, ki poslujejo v tujini, v primeru, da bi bila v določeni državi stopnja davka na njihov prihodek nižja od minimalno določene, razliko v znesku nadoknadila v državah, kjer imajo sedež. "To so z davčno reformo leta 2017 naredile ZDA," je pojasnil.

Če bi francoska družba polovico dobička realizirala v ZDA, kjer bi bila obdavčena po 25-odstotni stopnji, in drugo polovico na Kajmanskih otokih, kjer ne plača davka, to v povprečju pomeni 12,5-odstotno obdavčitev. Če pa bi davke prijavili v vsaki državi, bi tako nadoknadili ničelno stopnjo s Kajmanskih otokov," je še pojasnil. Gre za uveljavitev načela poročanja multinacionalk o prihodkih, dobičku in plačanih davkih za vsako državo, kjer delujejo (country-by-country) in s tem za večjo preglednost delovanja teh podjetij.

Uveljavitev novih davčnih pravil ne bo enostavna

Države po njegovih besedah s tem nikakor ne bi izgubile suverenosti, je pa izpostavil, da uveljavitev novih davčnih pravil ne bo enostavna. Po njegovih besedah po potreben mednarodni dogovor, je pa zaradi dogovora na vrhu G7 optimističen.

Saint-Amans je sicer v pogovoru še poudaril, da ključna vprašanja v pogovorih v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ostajajo odprta, pri čemer je med drugim izpostavil določitev davčne stopnje za omenjena podjetja in vprašanje aktivnosti, ki bi jih sploh obdavčili.