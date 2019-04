Odstavljeni sudanski predsednik premeščen v zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vojaški odstavitvi so 75-letnega Al Baširja premestili v zapor v sudanski prestolnici.

Po vojaški odstavitvi so 75-letnega Al Baširja premestili v zapor v sudanski prestolnici. Foto: Reuters

Odstavljenega sudanskega predsednika Omarja Al Baširja so ponoči premestili v zapor v sudanski prestolnici Kartum, je danes povedal eden od njegovih sorodnikov.

75-letnega Al Baširja, ki ga je 11. aprila odstavila vojska, je ta do zdaj zadrževala na neznanem "varnem kraju". Zdaj so ga po navedbah člana njegove družine, ki je zaradi varnosti želel ostati neimenovan, premestili v zapor Kober v Kartumu. Tam je po navedbah prič danes veliko vojakov in pripadnikov paravojaških enot.

Sudanska vojska je pretekli četrtek po več mesecih množičnih protestov odstavila Al Baširja in prevzela oblast v državi. Generali se trenutno pogajajo z opozicijo o sestavi prehodne vlade. Tudi mednarodna skupnost okrepljeno pritiska na vojsko, naj oblast hitro preda civilni sferi.

Protestniki so sicer v torek nadaljevali sedeči protest pred sedežem vojske, s katerim zahtevajo, da oblast v državi po vojaški odstavitvi predsednika, ki je državi vladal 30 let, v celoti prevzame civilna prehodna vlada.