Velikanska investicija v Bosni, ki bi lahko prinašala milijarde evrov

V kraju Vareš blizu Sarajeva so v torek uradno odprli rudnik Rupice, ki velja za eno največjih gospodarskih naložb v Bosni in Hercegovini, poročajo tamkajšnji mediji. V projekt britanske družbe Adriatic Metals so vložili že okoli 200 milijonov evrov, po nekaterih ocenah pa bi do leta 2050 lahko izkopali za pet milijard evrov cinka in svinca.