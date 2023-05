Odbor DZ ni sprejel predloga novele zakona o štipendiranju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide danes ni sprejel predloga novele zakona o štipendiranju, ki jo je v DZ vložila SDS. Koalicija pa je tik pred sejo vložila svoj predlog, ki ukinja nezdružljivost štipendij, za razliko od opozicijskega pa ne vsebuje predloga za dvig štipendije za deficitarne poklice.

Na seji je dodatno obrazložitev predloga novele zakona o štipendiranju podal poslanec SDS Andrej Hoivik. Cilj zakona je odprava diskriminacije mladih, saj bi bili lahko upravičeni do hkratnega prejemanja tako državne kot Zoisove štipendije. Z dvigom štipendij za deficitarne poklice na 150 evrov, ki trenutno znaša dobrih 118 evrov, bi po njegovem pridobili kadre v deficitarnih poklicih, predvsem v turizmu in gostinstvu.

Po sedanjem zakonu o štipendiranju se štipendiji izključujeta in se mora upravičenec, ki je upravičen do obeh, opredeliti, katero bo prejemal oz. kateri se bo odpovedal. "Socialno ogroženim moramo omogočiti, da imajo, če so ob tem tudi nadarjeni, enaka izhodišča kot tisti, ki pač ne prihajajo iz tako socialno ogroženih okolij," je dejal.

Vlada predloga ne podpira iz treh razlogov

Vlada predloga po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za delo Igorja Feketija ne podpira iz treh razlogov. Ker predlog določa istočasno prejemanje Zoisove in državne štipendije, pri čemer prvo dodeljuje javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, drugo pa centri za socialno delo, na vladi ocenjujejo, da bi prenos podeljevanja državnih štipendij s 64 centrov za socialno delo na javni sklad pomenil zahteven in dolgotrajen postopek prenosa pristojnosti z enega organa na drugega.

"Takšna izvedba predstavlja tudi korenit poseg v informacijski sistem tako centrov za socialno delo kot javnega sklada," je dejal in dodal, da je predlog pomanjkljiv, saj ne vsebuje podatkov o tem, kakšno bi bilo število štipendistov, ki bi na letni ravni prejemali obe štipendiji hkrati, prav tako ne vsebuje izračuna finančnih posledic za državni proračun. Predlog po njegovem mnenju ne predvideva dodatnih sredstev, ki bi bili nujni za hkratno prejemanje Zoisove in državne štipendije ter za povišanje mesečnega zneska za deficitarne štipendije.

Direktorica sklada Barbara Leder je opozorila, da je treba razmisliti, pri katerih štipendijah se bo dodatek za bivanje dodelil, da ne pride do dvojnega financiranja. V zvezi z deficitarnimi štipendijam pa je menila, da štipendist ni obvezan, da se v deficitarnem poklicu, za katerega se šola, tudi zaposli.

"Sedanji zakon o štipendiranju je diskriminatoren"

Predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich je izpostavil, da je sedanji zakon o štipendiranju diskriminatoren, ker izključuje možnost prejemanja državne in Zoisove štipendije, kljub temu da sta namena povsem različna. Poudaril je, da mladinska in dijaška organizacija to problematiko naslavljata že dlje časa, a se žal ni nič spremenilo na tem področju. S tega vidika jih skrbi, kako se bo zadeva odvijala naprej, če zakon ne bo sprejet. Vse pa se lahko spremeni, če je politična volja, je prepričan Trussevich.

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozdravljajo vse ukrepe v predlaganem zakonu za izboljšanje socialnega položaja dijakov in študentov, je povedal Rasim Čehić iz ŠOS. Tudi v Mladinskem svetu Slovenije na zakon o štipendiranju in na združevanje štipendij po besedah Nadje Emeršič opozarjajo že nekaj časa. Omenila je, da je koalicija medtem vložila svoj predlog, ki pa ga niso imeli časa preučiti.

Da je koalicija vložila svoj predlog, je potrdila Sara Žibrat (Svoboda). Kot je povedala, so pred sejo odbora v parlamentarno obravnavo po skrajšanem postopku vložili svoj predlog zakona, ki uresničuje eno od koalicijskih obljub, ki so jih dali študentom, to je združljivost Zoisove in državne štipendije.

Po mnenju Mihe Kordiša (Levica) bodo študenti, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij, hkrati pa beležijo nadpovprečne rezultate, lahko hkrati prejemali državno in Zoisovo štipendijo. Zakon naj bi v veljavo stopil s študijskim letom 2024/2025. Za svoj predlog zakona so se odločili, ker predlog SDS ni izvedljiv zaradi "tehnične anomalije".

V opozicijskih vrstah to potezo koalicije vidijo kot "politično opredeljevanje in nabiranje političnih točk". Karmen Furman (SDS) je menila, da bi njihov predlog lahko koalicija popravila z dopolnili. Prepričana je, da gre za politične manevre, in spomnila, da v predlogu koalicije ni zviševanja štipendij za deficitarne poklice, medtem ko ga njihov vsebuje.