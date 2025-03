Oči uprte v Rusijo: kaj bi prepričalo Putina?

Potem ko je Ukrajina na pogovorih v Savdski Arabiji sprejela predlog ZDA o 30-dnevni prekinitvi ognja v vojni z Rusijo, ki bi se nato lahko podaljšal na podlagi dogovora vpletenih strani, so vse oči uprte v Rusijo. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je za državno tiskovno agencijo Tass potrdila, da bi bi se pogovori z ameriško stranjo odvili v naslednjih nekaj dneh. Če ruska stran ne bo pristala na prekinitev ognja, se bodo spopadi nadaljevali in umrlo bo veliko ljudi, je medtem izjavil predsednik ZDA Donald Trump.

Ukrajinska stran se iz Savdske Arabije vrača s pomembnimi zagotovili o nadaljnji izmenjavi obveščevalnih podatkov z ZDA in njihovi podpori pri dobavah orožja. V zameno bo Ukrajina z ZDA sklenila dogovor o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov, piše v izjavi objavljeni na spletni strani ukrajinskega predsednika.

Ključni poudarki po pogovorih v Džedi:



- Tridesetdnevni dogovor o prekinitvi ognja predvideva ustavitev vseh spopadov, ne le v zraku in na morju, kar je pred časom predlagala ukrajinska stran.

- Dogovor o prekinitvi ognja bo seveda začel veljati, ko bo nanj pristala tudi Rusija.

- Nekateri mediji so navajali, da lahko Ukrajina ameriške obveščevalne podatke in orožje uporablja le za obrambo pred ruskimi napadi.

- Po srečanju strani nista govorili o varnostnih zagotovilih, če bi Rusija prekršila dogovor o prekinitvi spopadov.

Po pogovorih v Savdski Arabiji sta se delegaciji dogovorili, da bosta imenovali pogajalski skupini in se takoj začeli pogajati o trajnem miru, ki bo zagotovil dolgoročno varnost Ukrajine. Delegaciji sta razpravljali tudi o pomenu humanitarne pomoči kot delu mirovnega procesa, vključno z izmenjavo vojnih ujetnikov, izpustitvijo civilnih pripornikov in vrnitvijo prisilno premeščenih ukrajinskih otrok. Ukrajinska delegacija je prav tako ponovno poudarila, da morajo biti v mirovni proces vključene tudi evropske zaveznice.

Otoplitev po prepiru v Beli hiši ali le predstava za javnost?

Današnje srečanje ukrajinskih in ameriških predstavnikov je bilo prvo po februarskem obisku ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega v Beli hiši, ko sta se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zapletla v javni prepir. Washington je kmalu zatem prekinil vojaško pomoč Ukrajini.

Z leve proti desni: Ameriški državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz na eni strani in šef kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermak, ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. V nekoliko bolj sproščenem tonu se komentatorji niso mogli izogniti temu, kako veliki so ukrajinski pogajalci v primerjavi z ameriškimi. Foto: Reuters Del ukrajinske delegacije na pogovorih v Džedi sta bila poleg šefa kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrija Jermaka, še zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. V ameriški delegaciji pa sta bila ameriški državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.

Kot je po pogovorih v Džedi dejal Rubio, bodo predlog za prekinitev ognja sedaj posredovali Rusiji, za katero upa, da ga bo sprejela. "Žogica je na njihovi strani," je nadaljeval in ponovil, da si Trump želi čimprejšnje končanje vojne.

Če Rusija ne bo privolila v prekinitev ognja, "potem bomo na žalost vedeli, kaj je ovira za mir", je še dodal na novinarski konferenci.

Waltz je pojasnil, da sta se delegaciji podrobno pogovarjali o tem, kako se bo vojna končala in kakšna zagotovila bodo imeli za dolgoročno varnost. Povedal je, da se bo o tem v prihodnjih dneh pogovoril z rusko stranjo. "Od tega, ali se bo vojna končala, smo prešli k temu, kako se bo končala," je še dodal.

Jermak je medtem dejal, da bo morala Rusija zdaj jasno pokazati, ali si želi miru. "Rusija mora zelo jasno povedati, ali želi mir ali ne, ali želi končati to vojno, ki jo je začela, ali ne," je povedal novinarjem in dodal, da je Kijev danes pokazal, da si želi mir.

Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu promocijskega dogodka za Teslo, ki jo vodi njegov zaveznik in milijarder Elon Musk, komentiral tudi dogovor z Ukrajino o prekinitvi ognja. "Zdaj moramo do ruske strani in upati, da se bo s prekinitvijo ognja strinjal tudi predsednik Putin. / …/ Mislim, da smo lahko danes videli veliko razliko v primerjavi z zadnjim srečanjem v ovalni pisarni. Ukrajina je sprejela prekinitev ognja, upajmo, da ga bo tudi Rusija. Z njimi se bomo dobili kasneje in jutri, upamo, da bomo dosegli dogovor. Če tega ne bo, se bo spopad nadaljeval in umrlo bo še veliko ljudi," je dejal Trump.

Ruski odzivi zaenkrat zadržani

Ruska tiskovna agencija Tass je podrobno spremljala dogajanje v Džedi, zaenkrat pa se ruska stran do dogovora med Ukrajino in ZDA še ni opredelila. Do 23. ure so objavili le izjavo tiskovne predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove, ki je potrdila, da bi bi se pogovori z ameriško stranjo odvili v naslednjih nekaj dneh.