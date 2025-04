Obrambni ministri EU v Varšavi o krepitvi obrambnih zmogljivosti

Ministri za obrambo članic EU, med njimi slovenski minister Borut Sajovic, bodo na Poljskem, ki trenutno predseduje Svetu EU, na podlagi marca predstavljene bele knjige o evropski obrambi razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti Unije.

Med prednostnimi nalogami dokumenta z naslovom Pripravljenost do leta 2030 so povečanje naložb v obrambo, za katere naj bi v prihodnjih letih namenili do 800 milijard evrov, odprava vrzeli v obrambnih zmogljivostih članic in okrepitev evropske obrambne industrije.

Ministri bodo o tem govorili, potem ko so se voditelji držav članic na marčnem vrhu EU v Bruslju zavzeli za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do leta 2030.

Med prednostnimi nalogami bele knjige je tudi povečanje vojaške pomoči Ukrajini, kar bo tudi tema neformalnega zasedanja obrambnih ministrov EU, katerega osrednji del bo potekal v četrtek. Pridružil se jim bo ukrajinski kolega Rustem Umerov.

Ministri tudi o predlogu Kallas

Pričakovati je, da bodo z visoko zunanjepolitično predstavnico Unije Kajo Kallas razpravljali o njenem predlogu, da bi EU Kijevu letos dobavila dva milijona kosov topniškega streliva v vrednosti okoli pet milijard evrov. Kallas po navedbah virov od obrambnih ministrov pričakuje informacije o tem, koliko nameravajo njihove države prispevati k pobudi. Uradno odločitev bi lahko nato sredi aprila v Luxembourgu sprejeli zunanji ministri.

Ministri za obrambo bodo po neuradnih informacijah razpravljali še o tem, kakšno vlogo bi lahko Unija igrala pri zagotavljanju pravičnega in trajnega miru v Ukrajini, tudi v luči vzpostavljanja koalicije voljnih za podporo miru v Ukrajini.

O Ukrajini in izdatkih za obrambo tudi zunanji ministri

Povečevanje izdatkov za obrambo in ruska agresija na Ukrajino bosta prav tako med osrednjimi temami zasedanja zunanjih ministrov Nata, ki bo prvo za novega državnega sekretarja ZDA Marca Rubia. Danes popoldne bo o zasedanju, ki bo potekalo v četrtek in petek, na novinarski konferenci spregovoril generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

Razprave bodo potekale v senci spremenjene zunanje politike ZDA, tako do EU kot tudi do Ukrajine in Rusije. Nova ameriška administracija pod vodstvom Donalda Trumpa si prizadeva za sklenitev premirja med Kijevom in Moskvo, Evropo pa poziva, naj prevzame več odgovornosti za svojo varnost.