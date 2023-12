Kitajska si močno prizadeva za ohranitev ter izboljšanje energetske stabilnosti in varnosti, kar se odraža v večjem številu odobritev gradenj novih termoelektrarn. Kitajske oblasti so v zadnjem četrtletju namreč izdale več odobritev za nastanek novih termoelektrarn kot v celotnem letu 2021, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na okoljevarstveno organizacijo Greenpeace.

Skrb Kitajske za energetsko stabilnost je eden od temeljev nadaljevanja razvoja premogovniške in iz nje izhajajoče energetske industrije v času, ko se Kitajska sooča z zunanjimi pritiski glede opuščanja uporabe fosilnih goriv. Hkrati se s tem ustvarja tudi paradoksalna situacija, saj se je Kitajska sama zavezala, da bo postopno začela zmanjševati uporabo premoga, a obenem tudi gradi nove termoelektrarne.

Foto: Shutterstock

Da ima gradnja novih termoelektrarn na Kitajskem razmeroma široko podporo, ni presenečenje, saj se je država leta 2021 spopadala s precejšnjim pomanjkanjem energentov, kar je ogrožalo domačo industrijo, nato pa je na globalnem trgu energije precej negotovosti povzročila še ruska invazija na Ukrajino.

Spomnimo: Kitajska bi naj z letom 2026 začela izvrševati petletni načrt, pri katerem je eden od ciljev zmanjšanje porabe premoga. Ne le to, Kitajska stremi tudi k temu, da bi do leta 2060 postala ogljično nevtralna država.

Kot poroča Reuters, na Kitajskem v tej smeri že potekajo določena prizadevanja. V zadnjem desetletju so ugasnili precej starejših termoelektrarn s skupno zmogljivostjo več kot 70 gigavatov, kar ustreza približno 70 takšnim termoelektrarnam, kot jo imamo v Šoštanju. Kitajska je v svetovnem merilu tudi vodilna država glede na gradnjo kapacitet za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Nekateri prebivalci Kitajske v regijah, kjer bodo gradili nove termoelektrarne, pričakujejo konkretno izboljšanje gospodarske slike. Foto: Shutterstock

Toda premog je na Kitajskem še vedno energent številka ena, kurjenje premoga pa povzroči kar 70 odstotkov vseh emisij, ki jih v ozračje izpusti Kitajska. V državi, ki naj bi si ta delež prizadevala konkretno zmanjšati, mnoge odobritve za gradnjo novih termoelektrarn ustvarjajo precejšnje protislovje, še piše Reuters.

Podjetje Rhodium Group vsako leto pripravi posodobljenona globalni ravni in na ravni vseh držav. Te ocene pripomorejo k odločanju o strategijah za doseganje globalnih ciljev neto ničelnih emisij. Leta 2022 je bilo za skoraj dve tretjini svetovnih emisij odgovornih zgolj sedem gospodarstev. Največ emisij je povzročila Kitajska, in sicer 26 odstotkov, sledijo pa ji ZDA z 12 odstotki ter EU in Indija s po sedem odstotki. ZDA, EU in Indija so skupaj ustvarile 26 odstotkov vseh emisij, torej toliko kot Kitajska sama.