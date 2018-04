Novorojenčki s carskim rezom bodo prejeli izgubljene vaginalne bakterije

Bodo dojenčki, rojeni s carskim rezom, v prihodnosti dobili vaginalne brise celic svoje matere, ki jih med porodom niso prejeli? Medicina idejo razvija in se sprašuje, kaj bi dodaten vnos bakterij pomenil za novorojenčke in kako bi spremenil njihovo odpornost.

Novorojenčki, rojeni s carskim rezom, pri porodu ne dobijo pomembnih dobrih bakterij iz materine vagine. Foto: Planet TV

Ideja medicinske stroke še zdaleč ne pomeni priljubljenega dejanja, temveč je pomembna za rast bodočih dojenčkov, poroča BBC News.

Namen je dojenčkom, ki niso bili rojeni z normalnim vaginalnim porodom in so na svet prišli s carskim rezom, vrniti dobre bakterije, ki živijo zgolj v materini vagini. Zaradi carskega reza jih tako niso mogli prejeti.

Stik vagine in dojenčka med porodom je nenadomestljiv

Dobre bakterije se z materinim vaginalnim brisom prenesejo na dojenčkovo kožo in usta. Z dodatnimi dobrimi bakterijami naj bi se tako tudi novorojenčkom s carskim rezom omogočilo pomembne sestavine za trajno in dolgo zdravje ter odpornost.

Čeprav je stik, ki ga novorojenček z materinimi snovmi prejme tik ob porodu, nenadomestljiv, bo medicina skušala izgubljeno vrniti tudi tistim, ki so bili rojeni s carskim rezom.

"Teh nekaj dobrih vaginalnih bakterij predstavlja prvi zametek imunskega sistema dojenčka," pojasni profesor Peter Brocklehurst z univerze v Birminghamu v Veliki Britaniji. "Verjamemo, da je to nekaj najbolj pomembnega za dojenčkov imunski sistem," dodaja.

Razlike med novorojenčki, ki so bili rojeni s carskim rezom, in tistimi, ki so bili rojeni skozi vagino, so velike. Razlike so že v zametkih imunskega sistema. Foto: Thinkstock

Porod odločilen za zametek dojenčkovega imunskega sistema

Vaginalni bris dobrih bakterij naj bi močno vplival na imunski sistem otroka tudi v kasnejšem življenju in pripomogel k njegovi odpornosti.

Pojavljajo se razlike med novorojenčki, ki so bili rojeni po vaginalni poti, in tistimi, ki so bili rojeni s carskim rezom. Razlika je ravno v številu dobrih bakterij in številu virusov, največji primanjkljaj se pozna ravno v prvih petih letih življenja.

Zaradi primanjkljaja naj bi imeli dojenčki, rojeni s carskim rezom, povečano tveganje za obolelost z astmo in različnimi alergijami. Dodajanje izgubljenih bakterij bi tako dojenčke obvarovalo tudi pred pretirano uporabo antibiotikov.