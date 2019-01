Novinarji brez meja obsojajo napade rumenih jopičev na novinarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nevladna organizacija Novinarji brez meja je danes pozvala predstavnike francoskega gibanja rumenih jopičev, naj obsodijo napade privržencev gibanja na novinarje. Med sobotnimi protesti so namreč protestniki pretepli in obrcali več novinarjev, nekaterim so grozili tudi s posilstvom. Dogajanje je ostro obsodil tudi francoski notranji minister.