Rumeni jopiči uničili 60 odstotkov vseh radarjev v Franciji

V Parizu in njegovi okolici tako rekoč ni več celega radarja. Skupaj so protestniki po državi uničili več kot polovico od 3.200 radarjev. Foto: Reuters

Z uničevanjem radarjev ogrožajo človeška življenja

Protesti so se začeli zaradi nestrinjanja z višino davka na pogonska goriva, zato so protestniki sprva blokirali ceste in cestninske postaje. Nekateri izmed njih pa so očitno menili, da so radarji, ki lovijo prehitre voznike, namenjeni le polnjenju državne blagajne, zato v Parizu in njegovi okolici skoraj ni več nepoškodovanega radarja. Velika večina jih je ovitih v oranžne trakove in so v celoti prebarvani s črno barvo.

Uničenih več kot polovica od 3.200 radarjev v državi

Christophe Castaner obsoja napade na radarje in opozarja, da so zaradi nedelujočih merilnikov hitrosti ogrožena življenja. Kot je razkril, so protestniki uničili več kot polovico vseh radarjev v državi, ki jih bo zaradi hudih poškodb večinoma treba v celoti zamenjati.

Velik del krivde, da so se protestniki spravili na radarje, nosi tudi poteza države, ki je na številnih regionalnih cestah hitrost z 90 kilometrov na uro znižala na 80 kilometrov na uro.