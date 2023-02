Novi vodja teroristične mreže Al Kaida je postal Egipčan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Washington Adela sicer išče v povezavi z bombnimi napadi na veleposlaništvi ZDA v Tanzaniji in Keniji leta 1998. Foto: Reuters

Ameriško zunanje ministrstvo je v sredo sporočilo, da je vodja teroristične mreže Al Kaida po smrti Ajmana al Zavahirija postal v Iranu živeči Egipčan Saif al Adel. Al Zavahirija, nekdaj tesnega sodelavca ustanovitelja Al Kaide Osame bin Ladna, so julija lani v napadu z brezpilotnim letalom v afganistanski prestolnici Kabul ubile ameriške sile.

"Naša ocena se ujema z oceno ZN - novi dejanski vodja Al Kaide Saif al Adel ima sedež v Iranu," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price in dodal, da gre pri tem za "še en primer obsežne iranske podpore terorizmu", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V poročilu, ki so ga ZN objavili v torek, piše, da je po prevladujočem mnenju držav članic Adel zdaj vodja skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uradne razglasitve ni bilo

Vendar pa skupina Adela ni uradno razglasila za emirja zaradi občutljivosti talibanov v Afganistanu, ki niso želeli priznati, da so ZDA lani ubile al Zavahirija, še piše v poročilu ZN. Poleg tega naj bi bila sunitska Al Kaida prav tako občutljiva na širjenje informacije, da Adel prebiva v pretežno šiitskem Iranu.

62-letni Adel naj bi bil sicer nekdanji podpolkovnik egiptovskih posebnih enot in pripadnik stare garde Al Kaide. Po podatkih ameriškega projekta za boj proti ekstremizmu je pomagal vzpostaviti operativne zmogljivosti skupine in usposobil nekatere ugrabitelje, ki so sodelovali v napadu na newyorška "dvojčka" 11. septembra 2001.

"Saif je eden najbolj izkušenih poklicnih vojakov v svetovnem džihadističnem gibanju, na njegovem telesu pa so vidne brazgotine bitk," je o novem vodji teroristične mreže v članku za revijo CTC Journal Centra za boj proti terorizmu West Pointu iz leta 2021 zapisal nekdanji protiteroristični preiskovalec ameriške zvezne policije FBI Ali Soufan. "Ko deluje, to počne z neusmiljeno učinkovitostjo," je dodal.

Washington Adela sicer išče v povezavi z bombnimi napadi na veleposlaništvi ZDA v Tanzaniji in Keniji leta 1998. Za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije, ponuja do deset milijonov dolarjev, še navaja dpa.