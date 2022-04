Nove pretresljive informacije iz Ukrajine

#Makariv is something in between a village and a town. 132 bodies have been found. And almost half of the buildings totally destroyed pic.twitter.com/IBgtmSQuQv — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 8, 2022

⚡️ Mayor: Russian troops shot 132 civilians in Makariv.



Makariv Head Vadym Tokar added that 40% of the town was destroyed by shelling. Makariv, a town of 10,000 people 50 kilometers west of Kyiv, was liberated by Ukrainian Armed Forces on March 22.



📸: @AnnaMyroniuk pic.twitter.com/XqvjrotrqM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

Na železniški postaji Putinova vojska ubila najmanj 50 ljudi

V ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, ki jo uporabljajo za evakuacijo civilistov, je bilo medtem včeraj ubitih najmanj 50 ljudi, med njimi pet otrok, v bolnišnico so prepeljali 98 ljudi, je na Telegramu zapisal guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko. Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino.

Začeli izkopavati množično grobišče v Buči

Ukrajinski preiskovalci so sicer včeraj začeli izkopavati množično grobišče v Buči, s čimer so po besedah policije začeli zgodnjo fazo postopka za vojne zločine proti ruskim vojakom, ki so mesto zasedli. Žrtvam pobojev sta se poklonila tudi visoka predstavnika EU, Ursula von der Leyen in Josep Borrell.