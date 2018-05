Nove napetosti na Kosovu med Albanci in tamkajšnjimi Srbi

Na Kosovu je danes izbruhnilo novo nasilje med Albanci in tamkajšnjimi Srbi. Albanci so s kamenjem napadli kosovske Srbe, ki so se vračali z verskega obreda pri ostankih cerkve Svete trojice v kraju Petrič na zahodu države. Poškodovani so bili trije Srbi. Pred tem je približno 50 Albancev z vozili blokiralo dostop do ostankov cerkve.

V Srbiji so se že odzvali na nasilje in ga ostro obsodili. Direktor pisarne za Kosovo in Metohijo Marko Đurić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v izjavi za medije poudaril, da tovrstna nestrpnost in sovraštvo nimata prostora v sodobni Evropi ter v imenu človečnosti in evropskih vrednot zahteval konec nasilja nad pravoslavnimi verniki na Kosovu.

Kosovski Srbi danes praznujejo praznik Svete trojice. Takrat obiščejo omenjeno cerkev in tamkajšnje pokopališče.

Cerkev Svete trojice je v kraju Petrić v bližini mesta Kline in je ob cesti med Prištino in mestom Peć. Zgradili so jo leta 1992. Po prihodu italijanskih pripadnikov sil Kfor na območje so Albanci leta 1999 cerkev uničili.