Srbi so zahtevali most čez reko. Poglejte, kaj so dobili. #video

Vaščani srbske vasi Donje Krajince v bližini Leskovca reko Južno Moravo že 15 let prečkajo čez most, na katerega se morajo vzpeti po sedem metrov dolgi leseni lestvi, saj država ni zgradila cest, ki bi vodile na most.

Nekoč je bila reka širša in dovolj plitka, da so lahko vaščani z lahkoto prišli do obdelovalnih površin, ki jih imajo na drugi strani reke, z gradnjo avtoceste proti Makedoniji pa so morali reko zožiti in poglobiti, zato je vaščani niso mogli več tako enostavno prečkati, je poročala televizija prva.rs.

Vaščani so jezni in razočarani

Država jim je obljubila most, ki so ga zahtevali, in jim ga tudi zgradila. Most pa je tudi vse, kar so vaščani dobili, saj država ob tem ni poskrbela za gradnjo cest, ki bi vodile na most, zato se morajo že 15 let na most vzpenjati po leseni lestvi. Kdaj bodo dela končana, ni znano.

Ker je pot nevarna, se jezni in razočarani vaščani bojijo, da bi se lahko pri prečkanju reke čez nedokončni most kdo huje poškodoval ali pa celo umrl. Številni so zato že opustili kmetovanje na površinah na drugi strani reke.