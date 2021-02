Nova študija: zakaj so nekateri bolj kužni kot drugi

Raziskovalci iz Združenega kraljestva in Španije pod vodstvom epidemiologa Michaela Marksa so proučili primere 314 bolnikov s koronavirusno boleznijo. Od tega jih je imelo 282 vsaj en tesen stik, skupno so imeli 753 stikov.

Raziskovalci so ugotovili, da je le tretjina okuženih virus prenesla na svoje tesne stike, pri tem pa je glavno vlogo igrala virusna obremenitev (viral load), torej količina virusa v telesu okužene osebe.

Virusna obremenitev pomembnejša od kašlja

Pri tistih okuženih, ki so imeli v telesu več virusa, je bilo veliko bolj verjetno, da bodo virus prenesli na tesen stik, kot pri tistih, pri katerih je bila virusna obremenitev nižja.

Raziskovalci niso odkrili povezav med kašljanjem in prenosom virusa na drugo oseba. Foto: Getty Images Avtorji študije, ki je bila v začetku februarja objavljena v ugledni reviji The Lancet, pa v primerjavi s prejšnjimi raziskavami niso odkrili povezave med kašljanjem in prenosom virusa na drugo osebo. Kot so zapisali, to nakazuje, da odsotnost kašlja ne preprečuje pomembno nadaljnjega prenosa virusa, še posebej če je virusna obremenitev velika.

Rezultati študije tako nakazujejo, da je pri prenosu novega koronavirusa – bolj kot simptomi – morda glavni dejavnik prenosa prav virusna obremenitev, so zapisali.

Tudi večja verjetnost za razvoj simptomov

Raziskovalci so ugotovili tudi, da je pri osebah z več virusa v telesu večja verjetnost, da se bodo pojavili simptomi, kot pri tistih z manjšo virusno obremenitvijo. Prav tako imajo okuženi z večjo virusno obremenitvijo tudi krajšo inkubacijsko dobo.

Treba je slediti njihovim stikom

Kot poudarjajo raziskovalci, je treba prepoznati paciente z veliko virusno obremenitvijo in posebej podrobno slediti njihovim stikom. To bi lahko bilo ključnega pomena za zmanjšanje nadaljnjih prenosov novega koronavirusa.

Razkuževanje ni tako pomembno

Vse več je raziskav, ki bi lahko pomembno vplivale na potek epidemije koronavirusa. Pred dnevi smo tako pisali o članku v reviji Nature, v katerem uredništvo Svetovno zdravstveno organizacijo poziva, naj v svojih smernicah za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 bolj poudarja tveganje za aerosolni prenos novega koronavirusa, manj pa se osredotoča na priporočila za razkuževanje površin, ki glede na ugotovitve znanstvenikov niso glavni vir okužb. Več v članku Ali v boju proti koronavirusu delamo veliko napako?.

Napovedo lahko, ali bo kdo umrl zaradi bolezni covid-19

Druga zanimiva raziskava prihaja iz Danske. Raziskovalci na Oddelku za računalništvo univerze v Københavnu trdijo, da lahko njihova umetna inteligenca z 90-odstotno natančnostjo napove, ali bo po okužbi z novim koronavirusom nekdo umrl zaradi bolezni covid-19.

S tem lahko predvidijo, kdo bo potreboval ventilator za predihavanje, kdo bi moral biti prednostno na vrsti za cepljenje in kakšna bo v prihodnosti obremenjenost bolnišnic. Več v članku "Zelo natančno lahko napovemo, ali boste po okužbi umrli".