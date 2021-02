Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razkuževanje je drago in zamudno ter k prizadevanjem za zajezitev epidemije bolezni covid-19 ne doprinese toliko, kot nas želijo prepričati javnozdravstvene inštitucije na čelu Svetovno zdravstveno organizacijo, menijo pri reviji Nature.

Foto: Unsplash

Da okužbo z novim koronavirusom staknemo ob stiku s kontaminirano površino, je sicer mogoče, a se to ne dogaja pogosto. Izmenjava koronavirusa Sars-CoV-2 med ljudmi in s tem tudi prenašanje okužb v veliki večini primerov poteka aerosolno oziroma po zraku prek delcev, ki jih izdihamo, piše uredništvo prestižne znanstvene revije Nature.

Raziskave, kot je tale, naj bi tako dokazovale, da je poudarjanje pomena razkuževanja površin s strani Svetovne zdravstvene organizacije in institucij javnega zdravstva pretirano, premalo pa se govori o pomembnosti prezračevanja in filtriranja zraka v zaprtih prostorih.

Foto: Ana Kovač

Pri Nature so opozorili tudi, da javnozdravstveni organi pogosto dajejo nejasna navodila.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji naj bi januarja letos tako priznali, da za prenos koronavirusa prek površin ne obstajajo trdni dokazi, a razkuževanje še vedno svetujejo kot eno najpomembnejših varovalk v boju proti novim okužbam.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) medtem priznava, da so okužbe prek dotikanja kontaminiranih površin sicer redke, a v isti sapi poudarja pomen razkuževanja površin, piše Nature.

S tem sicer ne bi bilo nič bistveno narobe, če se za razkuževanje ne bi porabilo ogromno sredstev, ki bi jih sicer lahko namenili za bolj učinkovito omejevanje poteka epidemije, opozarjajo.

Foto: Ana Kovač

"Ljudje in organizacije prioritizirajo drago razkuževanje, medtem ko bi lahko več sredstev namenili nakupu in ozaveščanju o pomembnosti zaščitnih mask ter izboljšanju prezračevanja notranjih prostorov," so zapisali.

Pri Nature so Svetovno zdravstveno organizacijo in CDC ter druge zdravstvene institucije tako javno pozvali, naj posodobijo smernice za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, da bodo odzvanjale znanstvene ugotovitve, da se virus v prvi vrsti prenaša po zraku in ne prek površin.