Nov udarec za Uber, tokrat v New Yorku

Storitve naročanja prevoza prek mobilne aplikacije, kot je Uber, so pri prebivalcih in obiskovalcih New Yorka zelo priljubljene, a po oceni mestnih oblasti precej pripomorejo h gneči na cestah. V srednjem in spodnjem delu Manhattna se je povprečna hitrost avtomobila znižala s 14,6 kilometra na uro v letu 2010 na 11,4 kilometra na uro lani, poroča britanski tednik Economist.

Zaradi zastojev in vse nižjih plač običajnih taksistov je newyorški mestni svet 8. avgusta sprejel odločitev o enoletnem moratoriju na nove licence za vozila za najem. Newyorški župan Bill de Blasio je odlok podpisal v torek.

V skladu z novimi pravili bodo oblasti nove licence v obdobju enega leta podeljevale le za vozila, ki lahko prevažajo invalide na vozičkih. Odlok odpira tudi pot za uvedbo minimalnega plačila za voznike prek aplikacij.

V le nekaj dneh vloženih več kot sedem tisoč vlog za pridobitev licence

V šestih dneh med potrditvijo v mestnem svetu in podpisom župana je sicer prijavo za pridobitev licence vložilo 7.434 voznikov.

Foto: Reuters Leta 2010, preden se je pojavil Uber, je bilo v New Yorku okoli 37.000 avtomobilov, namenjenih najemu, in 13.500 taksijev. Do lani se število taksijev ni pomembneje spremenilo, vozil za najem pa je bilo 83.000.

Economist izpostavlja, da večjega pozitivnega učinka na zastoje na Manhattnu vseeno ne gre pričakovati. Podatki namreč kažejo, da se je v središču mesta promet z najetimi avtomobili sicer res povečal, a je zato brez dela tam več taksistov. Nove prevozne storitve so medtem še bolj priljubljene v newyorških obrobnih soseskah, kjer je taksijev manj, hitrosti pa v glavnem višje.

Uber podobno trdi, da bo manj avtomobilov za najem zmanjšalo število avtomobilov v obrobnih soseskah, ne pa na Manhattnu, kjer lahko vozniki v eni uri opravijo več voženj.