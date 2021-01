Nov udarec za Kitajce? Cepivo precej manj učinkovito, kot so domnevali.

Cepivo proti novemu koronavirusu, ki ga je razvilo kitajsko biofarmacevtsko podjetje Sinovac, se je v kliničnih testiranjih v Braziliji izkazalo za 50,4-odstotno učinkovito. To pomeni, da je omenjeno kitajsko cepivo precej manj učinkovito, kot so pokazala prejšnja testiranja, saj z nekaj več kot 50-odstotno učinkovitostjo komaj ustreza pogojem za potrditev pristojnih regulatorjev.

Brazilija, ki je v pandemiji bolezni covid-19 ena od najbolj prizadetih držav na svetu, poleg cepiva Sinovaca čaka na še eno kitajsko cepivo proti novemu koronavirusu. Prej omenjeno biotehnološko podjetje stoji za cepivom, imenovanim CoronaVac, ki uporablja ubite virusne delce, imunski sistem pa virusu izpostavi tako, da ne pride do zapletov pri odzivu na bolezen covid-19. Omenjeno cepivo so poleg Brazilije naročile tudi druge države, denimo Indonezija, Turčija in Singapur.

Cepivo s komaj več kot 50-odstotno učinkovitostjo

Z inštituta Butantan v Sao Paulu, kjer so izvajali prej omenjeno klinično testiranja cepiva, so prejšnji teden najprej sporočili, da je Sinovacovo cepivo 78-odstotno učinkovito v primeru blagih in hudih primerov okužb z novim koronavirusom. Včeraj pa so nato sporočili, da pri prej omenjenem izračunu niso upoštevali podatkov o učinkovitosti cepiva pri zelo blagih okužbah pri ljudeh, ki so prejeli cepivo in ki niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja.

Potem ko so upoštevali še te podatke, je učinkovitost cepiva padla na 50,4 odstotka. To pomeni, da je cepivo komaj preseglo 50-odstotno stopnjo zaščite, ki je eden od pogojev za potrditev pristojnih regulatorjev. Strokovnjaki iz Brazilije so kljub temu poudarili, da je cepivo 78-odstotno učinkovito, ko gre za preprečevanje blagih primerov okužbe, in stoodstotno učinkovito, ko gre za preprečevanje resnejšega poteka bolezni covid-19.

Klinična testiranja v drugih državah so ponudila drugačne rezultate. Prejšnji mesec so turški strokovnjaki sporočili, da je bilo cepivo 91,25-odstotno učinkovito, medtem ko so iz Indonezije sporočili, da cepivo nudi 65,3-odstotno zaščito. V obeh primerih je šlo za vmesne rezultate zadnje faze testiranj, poroča BBC. V Indoneziji se že pripravljajo na izredno odobritev Sinovacovega cepiva, kampanjo cepljenja naj bi začeli še ta teden.

Kitajska cepiva manj učinkovita od zahodnih

V mednarodni javnosti se medtem že pojavljajo kritike in zaskrbljenost, češ da klinična testiranja kitajskih cepiv proti covid-19 niso podvržena enakim standardom in stopnjam transparentnosti kot cepiva zahodnih proizvajalcev. Ob tem velja omeniti, da kitajska cepiva dosegajo manjšo stopnjo zaščite proti covid-19, kot cepiva z zahoda. Cepivo kitajskega proizvajalca Sinopharm se je pri testiranjih na Kitajskem izkazalo za 79-odstotno učinkovito, v ZAE pa za 86-odstotno učinkovito, medtem ko sta cepivi Pfizerja in BioNtecha ter Moderne 95-odstotno učinkoviti.

Kitajske oblasti so sicer že večkrat zagotovile, da so kitajska cepiva proti novemu koronavirusu varna in da nimajo resnih stranskih učinkov. Sinopharmovo cepivo so v Pekingu konec decembra odobrili kot svoje prvo cepivo proti covid-19, v zadnji fazi kliničnih testiranj pa imajo svoja cepiva še tri kitajska podjetja. Omenjeno cepivo so že odobrili tudi v več drugih državah.