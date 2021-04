Nov strelski pohod v ZDA: med ubitimi tudi otrok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V streljanju v pisarni v mestu Orange na jugu Kalifornije so bili v sredo zvečer ubiti štirje ljudje, med njimi otrok. Še ena ženska je bila huje ranjena. Motiv za napad, v katerem je bil ranjen tudi strelec, še ni znan. Gre za že tretji tovrstni incident v ZDA v zadnjih nekaj tednih. Minuli mesec je v dveh ločenih streljanjih umrlo 18 ljudi.

Po navedbah lokalne policije še ni znano, ali se je strelec sam poškodoval ali je bil poškodovan v streljanju s policijo. Njegove identitete policija še ni sporočila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Streljanje se je zgodilo v sredo ob 17.30 po lokalnem času v zgornjem nadstropju manjše poslovne stavbe, v kateri imajo svoje prostore zavarovalnica, dve svetovalni podjetji in servis telefonov, povzema STA.

Dva podobna incidenta pred kratkim

Kalifornijski guverner Gavin Newsom se je na incident odzval prek Twitterja in zapisal, da gre za grozljiv in srce parajoč dogodek. "Naša srca so z družinami, prizadetimi v tej nocojšnji grozljivi tragediji," je še zapisal.

V ZDA so bili minuli mesec priča dvema podobnima incidentoma, ki sta obudila razpravo o ukrepih za nadzor orožja v ZDA. V mestu Boulder v Koloradu je bilo 22. marca v streljanju ubitih deset ljudi, manj kot teden dni pred tem je bilo v streljanju v Atlanti v Georgiji ubitih osem ljudi, od tega šest žensk azijskega rodu.