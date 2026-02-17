V Ženevi se bodo danes in v sredo nadaljevali pogovori med Ukrajino in Rusijo ob posredovanju ZDA glede končanja vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal širši nabor tem kot na minulih pogovorih v Abu Dabiju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je kot prioriteto za Ukrajince izpostavil varnostna jamstva.

"Tokrat nameravamo govoriti o širšem naboru vprašanj, s poudarkom na ključnih, ki so povezana z ozemlji in z drugimi zahtevami," je v ponedeljek po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Peskov.

Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je ob sklicevanju na vir poročala, da bodo na pogovorih razpravljali o ključnih vojaških, političnih in humanitarnih pogojih za dosego miru. Na srečanju bi lahko govorili tudi o nenapadanju energetske infrastrukture in o nuklearki v Zaporožju, je poročanje RIA Novosti povzela srbska tiskovna agencija Tanjug.

Prioriteta so varnostna jamstva

Zelenski je v ponedeljek na omrežju X zapisal, da ZDA najprej pričakujejo dogovor o zamenjavi ozemelj ali kaj podobnega. A po njegovem mnenju so varnostna jamstva prioriteta. V ločeni objavi je Zelenski opozoril, da Rusija tudi pred novim krogom poganjanj nadaljuje z napadi na Ukrajino. "To veliko pove o tem, kako Rusija gleda na diplomatska prizadevanja partnerjev," je pripomnil.

Ukrajinsko delegacijo v Ženevi bosta med drugim sestavljala glavni pogajalec Rustem Umerov in vodja predsednikovega urada Kiril Budanov, poroča britanska televizija Sky News. Peskov pa je pojasnil, da bo rusko delegacijo vodil glavni pogajalec Vladimir Medinski, ki ga v Abu Dabiju ni bilo.

Letos sta v prestolnici Združenih arabskih emiratov že potekala dva kroga tristranskih pogajanj med ZDA, Rusijo in Ukrajino glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili le o izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli.