Nov črn rekord v ZDA, prve težave tudi pri cepljenju

V ZDA je v sredo po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa umrlo več kot 3.700 bolnikov z boleznijo covid-19, kar je največ do zdaj od začetka epidemije covid-19 v državi marca letos. Okužbo z novim koronavirusom so do zdaj potrdili skupno pri skoraj 17 milijonih prebivalcev ZDA, zaradi covid-19 pa je umrlo 307.429 ljudi.

V ameriških bolnišnicah se zaradi bolezni covid-19 zdravi rekordnih 113 tisoč bolnikov. V sredo so v ZDA potrdili 250 tisoč novih okužb. Najverjetneje bi ji bilo še več, a so morali številna mesta za testiranje zapreti zaradi snežnega neurja, ki je zajel celotni najgosteje poseljeni severovzhod ZDA, poroča STA.

Tudi brez neurja iz ZDA poročajo o težavah pri distribuciji cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Alabama in Kalifornija naj bi dobili za skupaj štiri tisoč neuporabnih doz cepiva, Iowi pa so odmerjeno količino zmanjšali za 30 odstotkov. Do konca tega tedna naj bi razdelili še 2,9 milijona doz cepiva, ameriški zdravstveni minister Alex Azar pa je dejal, da bodo prihodnji teden razdelili še dva milijona doz Pfizerjevega cepiva in 5,9 milijona doz cepiva podjetja Moderna, ki bo do konca tedna dobilo izredno avtorizacijo ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA).

Pence se v petek namerava javno cepiti

V ZDA so v sredo zabeležili tudi prvo hudo alergijsko reakcijo na cepivo na Aljaski, vendar so težave cepljene zdravstvene delavke hitro minile in se dobro počuti. V petek se namerava javno cepiti podpredsednik ZDA Mike Pence, prihodnji teden pa bo enako storil tudi novoizvoljeni ameriški predsednik, 78-letni Joe Biden. Vodilni državni uradniki napovedujejo javna cepljenja, ker je med Američani še vedno precej nezaupanja v cepivo.

Ameriški podpredsednik Mike Pence se namerava v petek javno cepiti proti bolezni covid-19. Foto: Reuters

Demokrati in republikanci v ameriškem kongresu pa so medtem blizu dogovora o drugem stimulacijskem paketu v višini 900 milijard dolarjev, ki pa ne predvideva pomoči zveznim državam in lokalnim skupnostim, kar so zahtevali demokrati. Predvideno ni niti varstvo podjetij pred tožbami povezanimi z novim koronavirusom, kar so zahtevali republikanci, paket pa na drugi strani vključuje od 600 do 700 dolarjev pomoči vsakemu Američanu ter dodaten denar za brezposelne, poroča STA.