Tokrat so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri nekaj manj ljudeh kot v sredo pred tednom dni (1.851 okužb). V torek je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri 2.107 ljudeh (pozitivnih 32 odstotkov vseh testiranih), v ponedeljek pa je bilo 1.524 novih okužb (27 odstotkov vseh testiranih). V primerjavi s prejšnjim tednom zadnjih nekaj dni število okužb pada, a le malenkost.

Največ ljudi se okuži doma ali v službi

V Sloveniji se delež pozitivnih testov v zadnjih tednih občutno ne spreminja. Zadnja anketa skoraj deset tisoč ljudi je pokazala, da se največ ljudi okužbi od oseb v skupnem gospodinjstvu, na delovnem mestu, v domovih za starejše, narašča tudi število okužb v okviru zasebnih druženj.

Do božiča sprostili nekaj ukrepov

Ta teden se je sicer sprostil javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V štirih statističnih regijah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko, so se odprle tudi trgovine z oblačili in obutvijo, z naloženo in aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav pa je mogoče v teh regijah prehajati tudi meje občine. V teh štirih regijah se odpirajo tudi knjižnice, galerije in muzeji. Kakšni bodo ukrepi med prazniki, vlada še ni odločila.