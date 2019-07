Nov britanski bankovec bo krasila podoba Turinga

Britanska centralna banka je danes sporočila, da bo novi bankovec za 50 funtov krasila podoba matematika in kriptografa Alana Turinga. "Alan Turing je bil izreden matematik, katerega delo je občutno vplivalo na to, kako živimo danes," je izbiro pojasnil guverner Banke Anglije Mark Carney ob današnji predstavitvi bankovca.

Turing velja za očeta sodobnega računalništva in razvoja umetne inteligence, pa tudi vojnega junaka, saj je v drugi svetovni vojni razvozlal nemške vojaške šifre. "Turing je velikan, na katerega ramenih tudi danes stojijo mnogi," je povedal guverner Mark Carney.

Turing je bil sicer leta 1952 kaznovan zaradi homoseksualnih odnosov, ki so bili takrat na Otoku prepovedani. Prestal je kemično kastracijo, umrl pa je leta 1954, v starosti 41 let, zaradi zastrupitve s cianidom v domnevnem samomoru. Leta 2013 ga je kraljica Elizabeta II. posthumno pomilostila.

Novi bankovec za 50 funtov naj bi v obtok prišel konec leta 2021, na njem bo podoba Turinga iz leta 1951. Foto: Reuters

Britanska centralna banka izbira nove obraze za britanske bankovce v obdobju, ko prehaja s papirnatih bankovcev na tiste iz polimerov. Ti veljajo za trajnejše in bolj varne. Novi bankovec za 20 funtov, ki bo v obtok prišel prihodnje leto, bo nosil podobo umetnika Josepha Mallorda Williama Turnerja. Na bankovcih za pet in 10 funtov, ki sta že v rabi, sta nekdanji premier Winston Churchill in pisateljica Jane Austen. Vse omenjene podobe so natisnjene na zadnji strani bankovcev. Sprednja stran je rezervirana za kraljico Elizabeto II.

Danes je sicer v Veliki Britaniji v obtoku okoli 344 milijonov bankovcev za 50 funtov v skupni vrednosti 17,2 milijarde funtov, dodaja britanski BBC.