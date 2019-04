Brexit: Mayeva ne odneha, poslanci bi v četrtek lahko spet glasovali o sporazumu

Na Downing Streetu so prepričani, da gredo prizadevanja premierke Therese May za sprejetje sporazuma z EU, ki ga je poslanska zbornica že trikrat zavrnila, v pravo smer, saj je v petek sporazum kljub zavrnitvi podprlo več poslancev kot na prejšnjih dveh glasovanjih 15. januarja in 12. marca.

Poslanci bi o sporazumu spet lahko glasovali v četrtek

Britanski minister za brexit Stephen Barclay je namignil, da bi vlada lahko izstopni sporazum četrtič v glasovanje predložila že ta teden in se s tem izognila daljši preložitvi brexita, zaradi katere bi morale na Otoku maja potekati evropske volitve. Poslanci bo tako o izstopnem sporazumu lahko spet glasovali v četrtek.

Še pred tem naj bi po napovedih v sredo potekal nov krog glasovanj o alternativah v zvezi z brexitom, potem ko britanski poslanci v ponedeljek znova niso večinsko podprli nobene od štirih možnosti izstopa Združenega kraljestva iz EU, o katerih so glasovali. Štiri možnosti, ki so alternativna ločitvenemu dogovoru z EU, so bile obstanek v enotnem trgu, carinska unija z EU in referendum o izstopnem dogovoru ter več korakov za preprečitev izstopa brez dogovora.

V Bruslju medtem poudarjajo, da je brexit brez dogovora 12. aprila skoraj neizogiben. Foto: Reuters

Ker njegov predlog o obstanku v enotnem trgu, ki ga britanski mediji imenujejo enotni trg 2.0, ni bil sprejet, je poslanec in nekdanji državni sekretar Nick Boles izstopil iz konservativne stranke. Kot je pojasnil, ne more biti več v vrstah te stranke. "Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi našel kompromis," je poudaril. Kasneje je tvitnil, da bo ostal poslanec.

Barnier: Brexit brez dogovora vse verjetnejši, a se mu še da izogniti

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier je medtem poudaril, da je izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije vsak dan bolj verjeten: "Brexit brez dogovora nikoli ni bil moja želja ali predviden scenarij, a sedemindvajseterica je zdaj pripravljena. Iz dneva v dan je brexit bolj verjeten."

Ob tem je poudaril, da sta britanska vlada in EU že novembra lani dosegla dogovor o ločitvenem sporazumu. "Hoteli smo zagotoviti, da bi Združeno kraljestvo lahko izstopilo 29. marca, kot je predvidel London. Če Združeno kraljestvo še vedno želi zapustiti EU na urejen način, je ta dogovor edina možnost," je poudaril Barnier.

Čas za potrditev dogovor se izteka, saj bo 10. aprila v Bruslju izredni vrh EU o brexitu. Če Mayeva evropskim voditeljem ne bo poslala prošnje za daljšo preložitev, se bo 12. aprila zgodil brexit brez dogovora.