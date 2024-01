Po sprejeti odločitvi na Norveškem upajo, da bodo postali prva država, ki bo začela s komercialnim globokomorskim rudarjenjem in zagotovila ključne minerale ter delovna mesta, kljub zaskrbljenosti glede vpliva na okolje in mednarodnim pozivom k moratoriju.

Kdaj bodo začeli raziskovanje, še ni znano, načrtujejo pa podelitev ekskluzivnih pravic podjetjem za raziskovanje in morebitno rudarjenje na določenih območjih po postopku prijave.

Podnebni aktivisti na protestu proti rudarjenju morskega dna na Norveškem. Foto: Reuters

Rudarjenje morskega dna naj bi se odvijalo podobno kot pri izkoriščanju plina in nafte na Norveškem, o vprašanjih, kot je obdavčitev, bodo razpravljali pozneje, je za Reuters povedal norveški politik.

"Zdaj bomo videli, ali je to mogoče storiti trajnostno, in to je korak, ki smo ga naredili," je v parlamentu povedal minister za energijo Terje Aasland. Dopolnjeni vladni predlog, ki so ga podprli v torek, postavlja strožje okolijske preglede v fazi raziskovanja, kot je bilo sprva predvideno.