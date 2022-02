Norveška odpravlja še zadnje protikoronske omejitve

Oblasti v Oslu so sicer že v začetku februarja odpravile večino drugih covidnih omejitev, med drugim delo na daljavo ter omejevanje druženj in števila udeležencev na prireditvah.

"Razdalja med nami ni več potrebna," je dejal Store, ki je v potrditev ukinitve obveznosti nošenja maske to zatlačil v notranji žep jakne.

Karantena ne bo več obvezna

Za okužene z novim koronavirusom ne bo več obvezna karantena, priporočljivo pa je, da ostanejo doma štiri dni po okužbi. Otrok s simptomi covida poslej ne bo več treba testirati.

Norveški premier je pri tem poudaril, da "pandemije še ni konec", necepljenim in ogroženim skupinam pa je svetoval, naj še naprej spoštujejo socialno distanco in nosijo maske, ko vzpostavljanje ustrezne razdalje ne bo mogoče.

Tistim, ki potujejo na Norveško, ne bo več treba prijaviti svojih prihodov vnaprej, vlada pa tudi preklicuje prejšnjo zahtevo za predložitev negativnega testa pred odhodom na potovanje za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19.

Vrhunca okužb še niso dosegli

Norveški inštitut za javno zdravje (FHI) je sicer sporočil, da v državi še niso dosegli vrhunca okužb z različico omicron, vendar naj bi se to zgodilo v kratkem.

Na Norveškem, kjer je bilo proti covidu-19 dvakrat cepljenih več kot 91 odstotkov prebivalcev, so od začetka pandemije zabeležili 986.851 okužb in 1440 smrti zaradi covida. Zdravstveni inštitut ocenjuje, da bi se lahko do letošnjega poletja okužili od tri do štiri milijone ljudi od skupno 5,4 milijona prebivalcev.