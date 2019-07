Nočna mora na letalu: opiti Britanci bruhali na letu za Hrvaško

Tri in pol ure dolg sobotni let iz angleškega Manchestra v hrvaški Zadar se je za potnike na Ryanairovem letalu sprevrgel v pravo nočno moro. Za preglavice v zraku je namreč poskrbela skupina 70 opitih britanskih potnikov, ki so na letalu tudi bruhali. Razgrajači so bili namenjeni na festival na plaži Zrće na otoku Pagu.

Po navedbah nekaterih prič so opiti potniki z alkoholom pretiravali v lokalih na letališču v Manchestru. Ker stevardom in stevardesam po poročanju Daily Maila razuzdanih potnikov po vkrcanju ni uspelo pomiriti, je letalo proti Zadru poletelo z zamudo. Fotografije in posnetki, ki so jih objavili nekateri mediji, prikazujejo, da so se alkoholizirani potniki na letalu glasno drli drug na drugega.

"Bilo je tako, kot če bi bila v džungli z divjimi živalmi. To je bil pekel na Zemlji in najhujši let v mojem življenju. Bilo je, kot da smo bili v nočnem klubu brez glasbe visoko nad tlemi. Fantov ni bilo mogoče nadzirati, nihče jih ni mogel pomiriti," je dejala 24-letna Aneta Zukow, ki je s partnerjem z istim letalom potovala na Hrvaško.

Eden od opitih mladeničev je na letalu bruhal

Težave so se začele že, ko so opiti Britanci prišli na krov. Navodil stevardov in stevardes, naj si pred vzletom pripnejo varnostne pasove, niso upoštevali, namesto tega so raje nadaljevali razgrajanje po letalu. Eden od potnikov je med letom celo bruhal po sedežu in po hodniku med vrstami sedežev, njegovi prijatelji pa so se medtem zgolj smejali.

"To je popolnoma nesprejemljivo. Vsi so bili opiti. Posadka je večkrat zagrozila, da jih bodo vrgli z letala. Pravzaprav so imeli zabavo na letalu, vendar pa niso smeli dobiti alkohola, ker so bili že preveč opiti," je še povedala prej omenjena potnica.

Hrvaška policija po pristanku na letališču aretirala tri razgrajače

Kmalu po pristanku so hrvaški policisti na zadrskem letališču aretirali tri člane iz omenjene skupine. Pri Ryanairu so razložili, da je posadka po pristanku letala, ki je letelo iz Manchestra v Zadar, hrvaško policijo zaprosila za pomoč, ker so nekateri potniki na letalu povzročali nered.

"Policija je po pristanku odstranila moteče posameznike. Varnost in udobje naših strank, posadke in letala je za nas prioriteta številka ena, z zadevo pa se zdaj ukvarja lokalna policija," so še pojasnili pri letalskem prevozniku.